Xbox pone a prueba una alternativa para jugar gratis en la nube sin comprar una consola nueva

La industria de los videojuegos está experimentando una transformación en la forma en que las personas acceden a sus títulos favoritos. Recientemente, Xbox ha puesto en marcha un proyecto piloto que busca eliminar las barreras económicas mediante el uso de publicidad, permitiendo que más usuarios disfruten de sus juegos a través de internet sin necesidad de realizar inversiones costosas en equipos de última generación.

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Un experimento para expandir el acceso a los videojuegos

Esta iniciativa consiste en un periodo de prueba enfocado en la transmisión de juegos por internet, una tecnología conocida como streaming o juego en la nube. Esta modalidad permite ejecutar un videojuego en servidores potentes y recibir la imagen en dispositivos comunes como teléfonos o computadoras, de forma similar a como funciona una película en una plataforma de video.

La prueba estará disponible inicialmente para los miembros del programa Xbox Insiders. Foto: Getty Images

Según ha manifestado el equipo de Team Xbox: “Hoy comenzamos a probar, por tiempo limitado, una forma de transmitir juegos seleccionados de tu biblioteca con publicidad, disponible para los miembros de XBOX Insiders”. Es importante destacar que los “Xbox Insiders” son un grupo de voluntarios que se registran para probar funciones nuevas antes de que se lancen al público general con el fin de ayudar a mejorar el sistema.

¿Cómo funcionan estas sesiones de juego?

Para los participantes de este programa, el sistema permite jugar de forma gratuita a títulos que ya posean en su cuenta, a cambio de visualizar anuncios publicitarios antes de iniciar la partida. Las reglas establecidas para este periodo de aprendizaje son claras: las sesiones de juego tienen un límite de una hora de duración y están disponibles en regiones y dispositivos específicos que soporten esta tecnología.

Sobre la implementación de los anuncios, Team Xbox aclara su postura filosófica: “No interrumpimos el flujo del juego”. Esto significa que, una vez iniciada la partida, la experiencia de juego no se verá cortada por publicidad, manteniendo la calidad y la inmersión del usuario intactas.

Jugar a títulos modernos en equipos antiguos

Uno de los mayores beneficios de esta propuesta es la posibilidad de darle una “segunda vida” a las consolas de generaciones anteriores. El juego en la nube permite que los propietarios de una Xbox One (un modelo previo) puedan disfrutar de juegos diseñados exclusivamente para las consolas más nuevas, como la Xbox Series X o S, sin tener que comprar el aparato nuevo.

Como explica el equipo de Team Xbox: “La nube también puede ayudar a los usuarios de Xbox One a jugar a los títulos más recientes diseñados para Xbox Series X|S sin necesidad de comprar hardware nuevo de inmediato”. Esta opción resulta especialmente valiosa en mercados donde las consolas son difíciles de conseguir o tienen precios muy elevados.

Xbox plantea una opción para acceder a juegos recientes sin cambiar de consola. Foto: Getty Images

El objetivo detrás de la publicidad

Desde la organización consideran que, si se hace correctamente, “la publicidad puede ayudar a reducir el coste de acceso”, creando una vía alternativa para entrar al mundo de los videojuegos sin realizar pagos iniciales por servicios de suscripción o hardware.

En última instancia, la meta del proyecto es sencilla y directa. Según palabras de Team Xbox: “Nuestro objetivo es sencillo: ofrecer a más personas formas más asequibles de jugar”. A través de los comentarios y la experiencia de los usuarios que participan en esta prueba, se buscará perfeccionar el sistema para que la publicidad aporte valor en lugar de restar calidad a la experiencia de entretenimiento.