Reconocida empresa anunció el despido del 20% de su personal: CEO dio preocupante explicación

Patreon, una de las plataformas más utilizadas por creadores de contenido para obtener ingresos mediante sus comunidades, anunció un importante recorte de personal. La empresa confirmó la salida del 20 % de su plantilla, equivalente a 93 empleados, una decisión que, según su director ejecutivo, busca preparar a la compañía para los cambios que atraviesa la industria tecnológica.

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Aunque el anuncio coincide con el crecimiento de la inteligencia artificial, el máximo directivo aseguró que la medida no responde a que esta tecnología haya sustituido el trabajo de las personas, sino a una reorganización interna para garantizar la estabilidad del negocio a largo plazo.

Patreon asegura que el negocio continúa creciendo

En un mensaje dirigido tanto a los trabajadores como a los creadores que utilizan la plataforma, el CEO Jack Conte, reconoció que se trata de una de las decisiones más difíciles que ha tomado desde que fundó la empresa.

“Reduciremos nuestro equipo en un 20 %, es decir, en 93 personas. Será un día duro para todos“, afirmó el directivo de Patreon al comunicar el recorte de personal.

El CEO Jack Conte afirmó que el negocio de Patreon sigue siendo sólido pese a los despidos. Foto: SXSW Conference & Festivals via

Pese a los despidos, insistió en que la situación financiera de la compañía no atraviesa una crisis. Según explicó, el servicio mantiene un crecimiento sostenido y sigue siendo una fuente de ingresos para cientos de miles de creadores alrededor del mundo.

En ese sentido, destacó que “más de 300.000 creadores en prácticamente todos los países del mundo están ganando dinero en nuestra plataforma” y añadió que los ingresos generados a través de Patreon continúan aumentando de forma constante.

¿Por qué la empresa decidió reducir su plantilla?

El director ejecutivo explicó que el mercado tecnológico ha cambiado de manera acelerada durante los últimos meses y que la empresa necesita ajustar su estructura para afrontar ese nuevo escenario sin poner en riesgo sus objetivos de largo plazo.

De acuerdo con el comunicado, la decisión incluye no solo la reducción de empleados, sino también una reorganización de equipos y de la forma en que se desarrollan los proyectos dentro de la compañía.

El objetivo, señaló, es simplificar la estructura interna para responder con mayor rapidez a los cambios del sector y mantener el enfoque en las principales áreas del negocio, especialmente aquellas relacionadas con el crecimiento de las comunidades de creadores y las herramientas disponibles para ellos.

La inteligencia artificial sí influye, pero no fue la razón de los despidos

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la referencia directa a la inteligencia artificial. El CEO reconoció que esta tecnología está transformando la industria tecnológica y modificando la manera en que trabajan las empresas.

Sin embargo, quiso dejar claro que ese no fue el motivo principal de los despidos.

“No estamos realizando los cambios mencionados porque creamos que la IA reemplaza a los humanos“, aseguró el director ejecutivo de Patreon.

Patreon negó que la inteligencia artificial haya reemplazado a sus empleados. Foto: Getty Images / RUNSTUDIO

El empresario sostuvo que, tras utilizar estas herramientas durante los últimos meses, la compañía llegó a la conclusión de que la inteligencia artificial no puede sustituir aspectos esenciales del trabajo humano.

En sus palabras, “no sustituyen la creatividad, el criterio, la atención al detalle ni la destreza que nuestros compañeros poseen en abundancia“.

Una reorganización para afrontar el futuro

El directivo también explicó que la empresa busca convertirse en una organización más flexible en un entorno donde la innovación tecnológica avanza con rapidez.

Según indicó, la inteligencia artificial está cambiando la forma en que se crean productos, se desarrollan procesos y se trabaja dentro de las empresas, por lo que Patreon considera necesario adaptar su estructura para seguir siendo competitiva.

A pesar del recorte de personal, la compañía aseguró que mantendrá sus planes de desarrollo. Entre ellos se encuentran el lanzamiento de nuevas funciones para los creadores, mejoras en la plataforma y herramientas destinadas a fortalecer las comunidades que utilizan el servicio.

Finalmente, el CEO reconoció el impacto de la decisión sobre los trabajadores afectados y agradeció su contribución a la empresa. "Muchas personas extraordinarias perderán sus empleos hoy“, expresó, al tiempo que reiteró que la prioridad es mantener una plataforma sólida para los creadores durante los próximos años.