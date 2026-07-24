Meta toma medidas contra quienes usan las Ray-Ban para grabar personas a escondidas

Meta decidió tomar medidas para frenar la difusión de videos grabados de forma secreta en Instagram con gafas inteligentes, como las Ray-Ban Meta, que suelen utilizarse para realizar bromas de mal gusto en espacios públicos.

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El uso de estos dispositivos para grabar a personas sin su consentimiento se ha convertido en una preocupación para la compañía. Aunque las Ray-Ban Meta cuentan con una luz LED blanca que parpadea cuando la cámara está en funcionamiento, su diseño, muy similar al de unas gafas convencionales, permite que pasen desapercibidas con facilidad.

En los últimos meses se ha multiplicado la publicación de este tipo de contenidos en redes sociales. Muchos muestran bromas a personas desconocidas que, en algunos casos, terminan convirtiéndose en situaciones de acoso.

Meta busca frenar el uso indebido de las Ray-Ban Meta en Instagram. Foto: Getty Images

Entre los videos más comunes aparecen empleados de tiendas y restaurantes de comida rápida como blanco de estas grabaciones, así como usuarios que se filman mientras se acercan a mujeres en gimnasios o en la calle sin que ellas sepan que están siendo registradas, según informó Business Insider.

Instagram eliminará los videos grabados con gafas inteligentes sin consentimiento

Ante esta situación, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, aseguró que la plataforma eliminará este tipo de contenido.

“No queremos que la gente grabe videos de otras personas a escondidas, las acose y luego los publique en nuestra plataforma”, afirmó en un video compartido a través de una historia de Instagram.

Meta anuncia un nuevo golpe contra las grabaciones clandestinas en Instagram. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque todavía no está claro cuál será el impacto de esta decisión, no es la primera medida que adopta Meta para evitar el uso indebido de sus gafas inteligentes.

A comienzos de julio, la empresa lanzó una actualización obligatoria de privacidad que desactiva automáticamente la cámara si alguien manipula o daña el indicador LED de captura, con el objetivo de impedir que el dispositivo pueda utilizarse para grabar de forma oculta.

*Con información de Europa Press