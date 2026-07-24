Facebook le pone freno a los perfiles falsos con una nueva insignia gratuita que ‘promete’ reforzar la seguridad

En un entorno digital donde las estafas, el robo de cuentas y el fraude en línea son cada vez más frecuentes, la seguridad se ha convertido en una de las principales prioridades de las redes sociales. Facebook, una de las plataformas con más usuarios en el mundo, ha incorporado en los últimos años diversas herramientas y funciones para proteger la información personal y reducir el riesgo de que los ciberdelincuentes tomen el control de las cuentas.

Adiós a los problemas para recuperar una cuenta: Google estrena el video selfie para reforzar la seguridad al iniciar sesión

Como parte de esos esfuerzos, la plataforma comenzó a implementar una nueva insignia gratuita que permitirá a los usuarios verificar su identidad mediante un video selfi. La función busca confirmar que detrás de un perfil hay una persona real y ofrecer una mayor confianza dentro de la red social.

El nuevo programa empezó a desplegarse este viernes en mercados seleccionados y estará disponible para los usuarios mayores de 18 años que cumplan con las Normas Comunitarias de Facebook.

La verificación se realiza mediante un video selfi que el usuario debe grabar desde la aplicación. Foto: Getty Images

La insignia, identificada con un tic negro sobre fondo blanco, se obtiene tras completar un proceso de verificación en el que el usuario debe grabar un video selfi. Según explicó Meta en un comunicado, la plataforma comparará ese video con las fotografías del perfil para buscar coincidencias y validar la identidad de la persona.

Una vez aprobada la verificación, la insignia aparecerá junto al nombre del usuario en algunos de los espacios más importantes de Facebook, como Marketplace, Citas, Grupos y el Perfil. La compañía también tiene previsto extenderla en el futuro a las publicaciones del feed.

La red social implementó una nueva insignia de verificación gratuita. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Meta aclaró que esta verificación no significa que la empresa respalde al usuario ni garantice su confiabilidad. Su objetivo es únicamente confirmar que la cuenta pertenece a una persona real.

Este sistema es diferente de Meta Verified, el servicio de suscripción que la compañía ofrece desde hace varios años a creadores de contenido y empresas. A diferencia de la nueva insignia gratuita, Meta Verified tiene un costo mensual, incluye funciones adicionales de seguridad y utiliza una insignia azul con un tic blanco.

*Con información de Europa Press