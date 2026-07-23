Adiós a los problemas para recuperar una cuenta: Google estrena el video selfie para reforzar la seguridad al iniciar sesión

Google, uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo, presentó una nueva función que promete reforzar la seguridad de las cuentas de sus usuarios. La novedad llega en un momento en el que los ataques informáticos son cada vez más frecuentes y la información personal almacenada en estos perfiles se ha convertido en un objetivo para los ciberdelincuentes.

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Las cuentas de Google reúnen datos de gran valor, como fotografías, documentos, correos electrónicos, contraseñas e incluso información financiera. Por ello, proteger el acceso se ha convertido en una prioridad tanto para los usuarios como para la empresa.

Ante el aumento de los intentos de phishing, el robo de credenciales y otras modalidades de fraude en línea, la compañía anunció nuevas herramientas de seguridad para ofrecer más alternativas al momento de recuperar una cuenta y reducir el riesgo de que terceros se apoderen de ella.

Entre las novedades se encuentra el video selfie, una función que permitirá recuperar el acceso cuando el usuario haya perdido su teléfono, no tenga disponible su computador habitual o no pueda utilizar los métodos tradicionales de verificación.

Google explicó que esta herramienta no reemplaza los mecanismos de seguridad existentes, sino que se suma como una opción adicional. Para activarla, el usuario deberá grabar un breve video frente a la cámara del dispositivo, siguiendo instrucciones sencillas que incluyen mover la cabeza para capturar el rostro desde distintos ángulos.

Google suma una herramienta de verificación para reforzar la protección de millones de usuarios. Foto: Getty Images

La empresa indicó que el proceso incorpora varias capas de protección para dificultar los intentos de suplantación de identidad mediante fotos, videos manipulados o deepfakes. Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:

La comparación del nuevo video con el registrado previamente.

La solicitud de movimientos sencillos para confirmar que se trata de una grabación en tiempo real.

Sistemas capaces de detectar comportamientos sospechosos durante el proceso de inicio de sesión.

Los usuarios pueden comprobar si su cuenta es compatible con esta función e iniciar la configuración ingresando a g.co/signin-selfie y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una vez activado el video selfie, este podrá utilizarse cuando el usuario tenga dificultades para acceder a su cuenta. En ese caso, deberá grabar un nuevo video y el sistema comparará ambas grabaciones para verificar que corresponden a la misma persona.

La compañía anunció el video selfie como un nuevo método para recuperar cuentas. Foto: NurPhoto via Getty Images

También aseguró que esta información se almacena de forma cifrada y únicamente con el consentimiento del usuario. Además, puede eliminarse en cualquier momento desde la configuración.

De acuerdo con la compañía, la grabación solo se utilizará para facilitar la recuperación del acceso, salvo que la persona decida autorizar otro uso. Asimismo, el material permanece protegido mediante cifrado incluso cuando no está siendo utilizado, con el fin de garantizar la privacidad de la información.