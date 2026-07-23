¿Lavar la ropa en la mañana o en la noche? El detalle que muchos pasan por alto y puede aumentar el consumo de energía

El consumo de energía es una de las principales preocupaciones de los hogares, ya que influye directamente en el valor que llega cada mes en la factura de electricidad. Esto ha llevado a que cada vez más personas busquen alternativas para reducir el gasto sin renunciar al uso de los electrodomésticos.

En ese sentido, los especialistas coinciden en que no basta con contar con equipos eficientes; también es fundamental adoptar hábitos de uso que permitan aprovecharlos al máximo y evitar el desperdicio de energía.

Nunca desconecte un electrodoméstico sin apagarlo antes: estas podrían ser las consecuencias

Uno de los electrodomésticos que más se utiliza en el hogar es la lavadora. Aunque la frecuencia de uso varía según las necesidades de cada familia, lo habitual es ponerla en funcionamiento dos o tres veces por semana. Sin embargo, además de la cantidad de lavados, hay un aspecto que suele pasar desapercibido y que puede marcar la diferencia en el consumo eléctrico: el horario en el que se utiliza.

Muchas personas prefieren lavar la ropa durante la mañana, mientras que otras lo hacen en la tarde o en la noche. Pero, ¿existe realmente una hora más conveniente para reducir el impacto en la factura de la luz?

De acuerdo con La Casa del Electrodoméstico, el consumo de una lavadora no depende únicamente de sus características, sino también de las tarifas eléctricas. En los hogares con discriminación horaria, el precio de la electricidad cambia según la franja del día, por lo que utilizar el equipo durante las llamadas horas valle puede traducirse en un ahorro en la factura.

Desconectar algunos aparatos antes de dormir puede reducir los gastos en la factura de la luz. Foto: Getty Images

En estos casos, el horario valle comprende de lunes a viernes entre las 12:00 de la medianoche y las 8:00 de la mañana. Los sábados, domingos y días festivos, en cambio, esta tarifa se mantiene durante las 24 horas, lo que convierte esos días en el momento más favorable para realizar los lavados.

No obstante, el horario no es el único factor que influye en el consumo. El programa que se use también desempeña un papel importante. Los ciclos cortos o el modo “eco” requieren menos agua y electricidad, por lo que representan una alternativa más eficiente, especialmente si se combinan con las franjas de menor costo.

Una lavadora que no cumpla con ciertas características, puede influir en el consumo de energía del hogar. Foto: Getty Images

Asimismo, elegir temperaturas bajas ayuda a reducir el gasto energético, dado que calentar el agua es una de las funciones que más electricidad demanda. Como beneficio adicional, esta práctica contribuye a conservar mejor las prendas, especialmente las más delicadas.

Por último, las lavadoras con una alta clasificación de eficiencia energética consumen menos electricidad que los modelos convencionales. Si, además, se utilizan en los horarios de menor costo, es posible maximizar el ahorro y prolongar la vida útil del electrodoméstico.