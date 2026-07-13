¿Por qué llega más caro el recibo de energía? La lavadora podría estar consumiendo más por está razón

El incremento en el costo de la facturación eléctrica suele generar sorpresa en los hogares, y en muchos casos, el origen se encuentra en el uso inadecuado o el mal estado de la lavadora.

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Expertos señalan que la lavadora puede representar una parte significativa del consumo energético anual, por lo que entender las razones de su gasto excesivo es fundamental para la economía doméstica.

“Las lavadoras devoran energía de forma voraz, especialmente cuando se combinan con el uso de la secadora, elevando el consumo hasta un preocupante 11% del total anual”, comentó Inter Eléctricas.

El esfuerzo mecánico por obstrucciones

Una de las causas más frecuentes del aumento en el consumo ocurre durante el centrifugado, que es la etapa donde el tambor gira a alta velocidad para extraer el agua de las prendas.

El centrifugado puede gastar más electricidad si la lavadora tiene obstrucciones Foto: Getty Images

Si existen residuos, pelusas u objetos atrapados en los filtros o en las tuberías de drenaje, la máquina debe realizar un esfuerzo mucho mayor para evacuar el líquido, lo que eleva directamente la demanda de electricidad. Mantener estos componentes limpios permite que el agua fluya correctamente y que el motor no trabaje de forma forzada.

El alto impacto de la temperatura

El grupo energético Naturgy ha señalado que se estima que el 90% de la energía que utiliza una lavadora se destina exclusivamente a calentar el agua.

Por esta razón, el hábito de utilizar ciclos con temperaturas elevadas (superiores a 40°C) puede triplicar el gasto en comparación con un lavado en frío. El uso de agua fría no solo protege las fibras y colores de las telas, sino que permite un ahorro energético de entre el 55% y el 62%.

Fallos en el “cerebro” y los sensores del equipo

Las lavadoras modernas dependen de una placa o tarjeta electrónica, la cual actúa como el centro de mando que coordina todas las funciones. Si esta pieza presenta averías o cortocircuitos, puede mantener activas funciones innecesarias o alargar los ciclos de lavado más de lo debido.

Un fallo en los sensores puede hacer que la lavadora gaste más electricidad Foto: Getty Images

Asimismo, el aparato utiliza sensores, que son dispositivos encargados de medir variables como el peso de la ropa, el nivel de agua o la temperatura. Si estos componentes fallan y envían datos erróneos, la lavadora podría operar a máxima potencia o utilizar más agua de la requerida para una carga pequeña, generando un desperdicio considerable.

Errores comunes en la carga y el detergente

Existe la falsa creencia de que sobrecargar el tambor ayuda a ahorrar; sin embargo, el exceso de peso impide que el agua y el detergente circulen correctamente. Esto reduce la eficacia del lavado y puede obligar a repetir el ciclo, duplicando el gasto inicial. Por otro lado, el exceso de detergente genera demasiada espuma, lo que fuerza a la máquina a realizar enjuagues adicionales y exige un trabajo extra al motor.