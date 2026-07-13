“¿Por qué ir?”: NASA revela el motivo detrás de su apuesta por un lugar casi imposible de explorar

La Luna ha dejado de ser solo un punto brillante en el cielo para convertirse en el próximo gran laboratorio de la humanidad, sin embargo, no se trata de cualquier zona del satélite; la NASA ha puesto su mirada en el Polo Sur lunar, una región que redefine el concepto de “extremo” y asimismo señaló, “Entonces, ¿por qué ir?”.

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Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, se han seleccionado estos parajes por su “potencial estratégico, científico y de exploración a largo plazo”. Pero, ¿qué hace que este lugar sea tan especial y, a la vez, tan peligroso?

Un mundo de sombras eternas y frío absoluto

La NASA puso la mirada en el Polo Sur lunar, una región que podría convertirse en el próximo gran laboratorio de la humanidad. La agencia espacial planteó la pregunta “¿Por qué ir?” para explicar las razones científicas y estratégicas detrás de la exploración de este territorio extremo.

Este fenómeno da lugar a temperaturas que desafían la lógica humana. En los rincones donde la luz no llega, el frío es más intenso que en cualquier lugar de la Tierra. Las NASA indica que “algunas regiones en sombra permanente no han visto la luz del sol en miles de millones de años y pueden alcanzar temperaturas de hasta menos 334 °F (menos 203 °C)”. Sobrevivir allí requiere una tecnología de calefacción que aún estamos perfeccionando.

Montañas gigantescas y abismos profundos

El paisaje del Polo Sur no es plano. Es un terreno de pesadilla para cualquier vehículo, lleno de montañas altísimas y grietas que harían parecer pequeñas a las maravillas terrestres. Por ejemplo, el cráter Shackleton, uno de los puntos clave, es un abismo colosal cuya profundidad es “más del doble que la del Gran Cañón”.

Para los astronautas, esto significa que moverse no será fácil. Tendrán que descender por pendientes muy inclinadas para buscar recursos vitales, como el hielo que se cree que está escondido en la oscuridad de esos cráteres.

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El “polvo” que corta como el vidrio

Uno de los mayores peligros no es el frío ni la oscuridad, sino algo mucho más pequeño: el regolito o polvo lunar. Aunque a simple vista parezca arena suave, es una trampa mortal para las máquinas. En la Luna no hay viento ni agua que suavice las rocas, por lo que este polvo está formado por “partículas diminutas de bordes afilados formadas por miles de millones de años de impactos de meteoritos”.

Este material es tan abrasivo que puede destruir sellos de naves, desgastar trajes espaciales y dañar componentes electrónicos. Además, tiene una “maña” particular: debido a la radiación del Sol, se carga de electricidad estática, lo que provoca que “el polvo lunar se adhiera obstinadamente a las superficies”.

El objetivo final: un trampolín hacia lo desconocido

Entonces, si es tan difícil, ¿para qué arriesgarse? La respuesta es simple: Marte. El Polo Sur de la Luna es el campo de entrenamiento perfecto. La NASA busca “enviar astronautas en misiones cada vez más difíciles para explorar más de la Luna en busca de descubrimientos científicos (...) y construir nuestra base para las primeras misiones tripuladas a Marte”.

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Cada desafío superado en este entorno inhóspito es una lección aprendida para cuando la humanidad decida alejarse aún más de casa. Aprender a extraer oxígeno del polvo o a generar energía en la oscuridad lunar no es solo ciencia ficción; es el manual de instrucciones para nuestro futuro en el sistema solar.