¿Debería asustarse con este aviso? Lo que significa el letrero ‘DF’ en el aire acondicionado

En algunas ocasiones es frecuente que los equipos de climatización detengan su funcionamiento y muestren las letras “DF” en el panel de control. Aunque esta señal suele generar preocupación, no representa una avería del sistema, sino la activación de una función de mantenimiento automático indispensable para la integridad del aparato.

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Un mecanismo de autoprotección

El código DF corresponde al término inglés Defrost, que se traduce como descongelación o desescarche. Se trata de un proceso diseñado para eliminar el hielo o la escarcha que se acumula en la unidad instalada en el exterior de la vivienda. Lejos de ser un fallo, este aviso indica que el equipo está ejecutando una maniobra de limpieza para recuperar su eficiencia y evitar daños internos.

La función Defrost elimina la escarcha para mantener el rendimiento del aire acondicionado. Foto: Getty Images

El origen del congelamiento exterior

Para generar calor en el interior, la bomba de calor extrae energía del aire externo. Cuando la temperatura ambiental es muy baja y existe una humedad elevada, las tuberías de la unidad exterior (denominadas serpentines) se enfrían excesivamente, provocando que la humedad se convierta en una capa de hielo.

Esta acumulación actúa como un aislante que bloquea el paso del aire, lo que obligaría al sistema a realizar un esfuerzo excesivo y aumentaría el consumo eléctrico si no se corrigiera.

El funcionamiento del ciclo de desescarche

Una vez que los sensores detectan la presencia de hielo, el aparato detiene la emisión de aire caliente en el interior e invierte su ciclo de funcionamiento. De manera temporal, el calor se redirige hacia la unidad externa para derretir el bloque de hielo.

El ciclo de descongelación suele durar entre 5 y 15 minutos antes de reanudarse. Foto: Getty Images

Durante este intervalo, que suele durar entre 5 y 15 minutos, es normal que el ventilador de la unidad interna se detenga totalmente. Esto se hace para evitar que el aire frío del exterior entre a la estancia mientras la máquina se limpia.

Recomendaciones ante la aparición del aviso

La medida más eficaz ante la presencia del mensaje DF es la paciencia. Expertos recomiendan evitar el apagado y encendido constante del equipo, así como la manipulación de los botones del mando a distancia.

Interrumpir el ciclo natural solo logra que el hielo permanezca en el sistema, lo que retrasará el retorno de la calefacción al hogar. Una vez finalizada la descongelación, el equipo reanudará su actividad habitual de forma automática.