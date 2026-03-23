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Adiós al alto consumo de energía al usar aire acondicionado: con este truco disfrutará de un ambiente agradable sin gastar de más

Muchos desconocen que este aparato podría ser una solución eficiente, siempre que se utilice correctamente una de sus funciones más útiles.

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Redacción Tecnología
23 de marzo de 2026, 7:20 a. m.
Una función inteligente ajusta la temperatura del electrodoméstico que podría ayudar a reducir la factura mensual.
Una función inteligente ajusta la temperatura del electrodoméstico que podría ayudar a reducir la factura mensual. Foto: Getty Images

Ante la caída de las temperaturas y el encarecimiento del servicio eléctrico, cada vez más hogares buscan formas de mantener el calor sin afectar el bolsillo. En este contexto, muchos desconocen que el aire acondicionado puede ser una solución eficiente durante el invierno, siempre que se utilice correctamente una de sus funciones más útiles.

Se trata del modo ECO, una alternativa pensada para optimizar el uso de energía sin renunciar al confort. Esta función, cada vez más común en los equipos modernos, ajusta automáticamente el rendimiento del dispositivo para mantener una temperatura estable con un gasto reducido.

El consumo del aire acondicionado puede ser alto si no se siguen buenas prácticas.
El consumo del aire acondicionado puede ser alto si no se siguen buenas prácticas. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, activar esta modalidad puede disminuir el consumo energético hasta en un 30 %. Esto representa un alivio significativo en la factura para quienes dependen del aire acondicionado como principal fuente de climatización en temporadas frías.

El modo ECO funciona gracias a la capacidad del aire acondicionado para regular automáticamente su potencia y ajustar la temperatura programada. En términos prácticos, el sistema modifica ligeramente el punto de referencia: lo incrementa cuando enfría o lo reduce cuando calienta, con el fin de optimizar el consumo sin afectar de forma significativa el resultado.

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https://www.semana.com/tecnologia/articulo/activar-este-boton-del-aire-acondicionado-permite-mantener-calido-su-hogar-sin-aumentar-la-factura-de-energia/202508/

A esta función suele sumarse el modo Aleteo, disponible en algunos equipos, que permite distribuir el aire de manera más uniforme en toda la habitación. Esta característica mejora la sensación térmica general y evita la necesidad de configurar temperaturas extremas para alcanzar el confort deseado.

Según la OCU, la diferencia en la percepción del ambiente es casi imperceptible para la mayoría de las personas, incluso cuando el modo ECO limita el rango de temperatura. Esto lo convierte en una alternativa eficiente para quienes buscan equilibrio entre comodidad y ahorro.

Aire acondicionado
Aire acondicionado Foto: LG

El sistema se adapta a la demanda real de climatización, ya sea de frío o calor, lo que permite un uso más inteligente de la energía. Cuando se combina con el modo Aleteo, se logra mantener un ambiente agradable con un menor gasto eléctrico, gracias a la mejor circulación del aire.

En la actualidad, esta función está presente en la mayoría de los aires acondicionados, aunque puede aparecer bajo distintos nombres según la marca. En los controles remotos suele identificarse como ECO, Ahorro energético o Energy Saver, y se activa fácilmente desde un botón específico o desde el panel del equipo, ajustando automáticamente su funcionamiento.