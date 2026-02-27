Tecnología

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

Estos sistemas convencionales consumen mucha energía y generan contaminantes que agravan el calentamiento global, por lo que se necesitan alternativas más eficientes y sostenibles.

27 de febrero de 2026, 8:17 a. m.
El aire acondicionado no solo enfría, sino que también reduce la humedad en el ambiente.
El aire acondicionado es considerado por muchos como una herramienta esencial para conservar el confort y la salud térmica, sobre todo en regiones con altas temperaturas o humedad. No obstante, como cualquier tecnología, su funcionamiento tiene un límite de vida útil y requiere sustitución o mejora con el tiempo.

Los sistemas tradicionales de climatización demandan grandes cantidades de energía eléctrica y emiten contaminantes que intensifican el calentamiento global. Dado que aproximadamente una quinta parte del consumo eléctrico mundial proviene de estos equipos, surge una necesidad de desarrollar soluciones más sostenibles y eficientes, entre ellas la refrigeración elastocalórica.

Esta tecnología emergente se basa en materiales con memoria de forma que capturan y liberan calor al deformarse mecánicamente. Aunque su aplicación comercial aún enfrenta desafíos por costos elevados y resistencia limitada, investigaciones recientes en China están impulsando avances que podrían facilitar su adopción futura.

Un grupo de investigadores del ámbito de la Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en China logró incrementar al doble el rendimiento de la refrigeración elastocalórica al ampliar la ventana de superelasticidad hasta 100 Kelvin.

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

El avance se obtuvo mediante la combinación de aleaciones de níquel-titanio y el uso de agua como medio entre fases térmicas, lo que favorece un funcionamiento más estable, eficiente y duradero, acercando esta tecnología a aplicaciones de gran escala.

La innovación tiene potencial para reducir el consumo energético en edificios y electrodomésticos, y resulta especialmente relevante para los vehículos eléctricos, cuyo gasto de energía depende en gran medida de la refrigeración. Su adopción permitiría mejorar la autonomía, disminuir el impacto ambiental y acelerar el desarrollo de sistemas de movilidad más sostenibles.

Sin embargo, este invento requiere de muchos más estudios que permitan optimizar su durabilidad, reducir los costos de los materiales y comprobar su funcionamiento. Aunque la refrigeración elastocalórica muestra un gran potencial como alternativa más eficiente y sostenible, por ahora no podría sustituir completamente a los aires acondicionados convencionales.

A largo plazo, si se superan algunas limitaciones, este sistema podría reemplazar progresivamente a los equipos tradicionales en ciertos contextos, especialmente donde se busque reducir el consumo energético y el impacto ambiental.

