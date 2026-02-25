Tecnología

¿El fin de las duchas clásicas? El invento que podría cambiar la forma de bañarse en minutos y sin esfuerzo

El sistema elimina elementos tradicionales proponiendo una experiencia de limpieza completamente automatizada.

Redacción Tecnología
25 de febrero de 2026, 9:24 a. m.
Durante décadas, la rutina de higiene personal apenas ha cambiado: abrir el grifo, ajustar la temperatura y dejar que el agua, junto con el jabón, hagan su función. Sin embargo, el avance tecnológico del siglo XXI está cuestionando incluso estos hábitos cotidianos, planteando la posibilidad de que la ducha tradicional deje de ser el método habitual de limpieza.

Desde Japón surge una propuesta futurista: un sistema automatizado capaz de lavar y secar el cuerpo humano en unos 15 minutos sin intervención directa. La idea no solo busca optimizar el proceso de higiene, sino también redefinir la relación entre bienestar personal y tecnología avanzada.

El dispositivo, denominado Mirai Ningen Sentakuki (“lavadora del ser humano del futuro”), es una cápsula desarrollada por la empresa Science Inc. Presentado públicamente ante miles de visitantes, el sistema elimina elementos tradicionales proponiendo una experiencia de limpieza completamente automatizada.

“Es una reproducción científica moderna de la lavadora humana que se exhibió en la Expo de Osaka de 1970 y que se convirtió en un fenómeno, pero ahora incorpora funciones aún más futuristas”, dice la empresa en su folleto de presentación.

¿Cómo funciona esta “lavadora humana”?

El procedimiento comienza cuando la persona entra en la cápsula y se acomoda en un asiento reclinable. Tras cerrarse la cabina, el sistema se activa por completo de forma automática y el interior se llena de agua templada combinada con microburbujas generadas mediante tecnología ultrasónica.

A diferencia del agua convencional, estas microburbujas penetran en los poros y eliminan impurezas, sudor y células muertas sin necesidad de fricción ni de grandes cantidades de jabón. Durante unos 15 minutos, sensores integrados monitorizan datos fisiológicos del usuario y, mediante inteligencia artificial, ajustan parámetros como la temperatura del agua, la intensidad del flujo, la iluminación ambiental y el contenido sonoro o visual del entorno.

Más allá de la limpieza, el sistema busca ofrecer una experiencia de relajación integral. La empresa desarrolladora ha orientado el diseño hacia el bienestar emocional al combinar agua, luz, sonido y aromas en un ambiente similar al de un spa. Al finalizar el proceso, la cápsula realiza el aclarado y el secado automáticamente, permitiendo que la persona salga lista para vestirse.

Pese a su carácter innovador, el dispositivo no llegará a los hogares a corto plazo debido a su elevado precio, similar al de un automóvil de alta gama. No obstante, la compañía contempla que, con avances tecnológicos y la implantación de sistemas de producción masiva, podría desarrollarse en el futuro una versión más accesible para uso doméstico.

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

Por ahora, las duchas tradicionales seguirán siendo el método habitual de higiene. Sin embargo, este tipo de desarrollos anticipa posibles transformaciones profundas en la forma de cuidar el bienestar personal y en la integración de la tecnología en la vida cotidiana durante las próximas décadas.

