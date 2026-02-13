¿Adiós al extractor tradicional? La nueva tecnología con menos ruido y mayor ahorro energético que busca transformar la cocina

Durante décadas, el extractor ha sido un electrodoméstico aliado clave para mantener la cocina libre de humo y olores. Sin embargo, con el tiempo muchos lo han percibido como un aparato indispensable pero poco estético, ruidoso y hasta molesto dentro del diseño del espacio.

La evolución tecnológica ha impulsado alternativas más modernas que superan el modelo convencional, apostando por soluciones más discretas y funcionales que transforman la manera en que se conciben las cocinas actuales.

Una de las innovaciones más destacadas es la integración del sistema de extracción con la placa de inducción. Aunque la idea no es reciente, en los últimos años ha cobrado fuerza gracias a sus múltiples beneficios.

Esta combinación permite optimizar el espacio al eliminar la campana instalada en el techo y ofrecer un estilo más limpio y minimalista. Además, al absorber el humo directamente desde la superficie de cocción, el sistema logra una captación más eficaz, evitando que los vapores se dispersen por el ambiente.

De acuerdo con el sitio web de la empresa de electrodomésticos, Balay, algunas placas con extractor integrado destacan por su manejo práctico, ya que todas sus funciones se controlan desde un mismo panel. Al activar cualquiera de las zonas de cocción, el sistema de extracción comienza a funcionar automáticamente, lo que permite al usuario centrarse únicamente en preparar los alimentos.

Dependiendo del modelo elegido, se pueden encontrar superficies con distintos tamaños y tecnologías como FlexInducción o CombiInducción, que ajustan el calor según la forma y dimensión de los recipientes.

Otra de las principales ventajas de este tipo de tecnología es su alto rendimiento energético. Las placas de inducción destacan por calentar recipientes con mayor rapidez y precisión, lo que optimiza el uso de la electricidad.

Al incorporar el sistema de extracción en el mismo equipo, se evita el funcionamiento simultáneo de dos dispositivos independientes, disminuyendo así el gasto energético. Asimismo, el control exacto de la temperatura permite acortar los tiempos de preparación, generando un ahorro significativo en cada uso.

En definitiva, las placas de inducción con extractor integrado representan una solución innovadora para las cocinas actuales. No solo aportan un diseño más limpio y funcional, sino que también mejoran la absorción de humo y olores, simplifican las tareas de limpieza y favorecen un consumo energético más responsable, convirtiéndose en una alternativa práctica y eficiente para el hogar.