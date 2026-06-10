Jared Isaacman, el jefe de la Nasa, respondió a la polémica pregunta de ¿por qué no hay mujeres en Artemis III?

La Nasa recientemente presentó oficialmente a los cuatro astronautas que participarán en la misión Artemis III, una de las etapas más importantes del programa que busca preparar el regreso de los seres humanos a la Luna. Sin embargo, más allá del anuncio de la tripulación, la atención se centró en una pregunta que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: ¿por qué no hay mujeres entre los integrantes seleccionados?

“Fue inesperado”: Luca Parmitano, astronauta sobreviviente y que ahora pilotará Artemis III

La misión, prevista para 2027, estará comandada por Randy Bresnik y contará además con la participación de Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA), junto a Andre Douglas y Frank Rubio. Durante esta fase, la tripulación pondrá a prueba maniobras y tecnologías clave que serán utilizadas en futuras expediciones lunares.

Al presentar al equipo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó la importancia del momento y aseguró que la agencia continúa avanzando en su objetivo de ampliar la exploración humana más allá de la órbita terrestre.

Las críticas que surgieron tras el anuncio

La composición exclusivamente masculina de la tripulación provocó cuestionamientos entre algunos sectores.

Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas y Frank Rubio: la tripulación de Artemis III Foto: AFP

La discusión ganó fuerza debido a que en los últimos meses desaparecieron de algunos espacios digitales de la NASA referencias explícitas a la intención de llevar a la primera mujer a la superficie lunar, una meta que durante años fue presentada como parte central del programa Artemis.

Frente a la controversia, Isaacman decidió responder directamente a quienes expresaron decepción o inconformidad por la ausencia de astronautas mujeres en esta misión.

La explicación de Jared Isaacman

El jefe de la NASA afirmó que la elección de la tripulación se basó exclusivamente en criterios profesionales y en las necesidades específicas de la misión.

“He visto reacciones que van desde la decepción hasta la indignación”, señaló Isaacman, antes de recordar que a lo largo de su trayectoria ha trabajado y viajado al espacio con numerosas mujeres altamente calificadas.

También destacó la presencia femenina dentro de la propia agencia espacial. Según explicó, cerca de la mitad de los directivos de centros de la NASA y de varias áreas estratégicas son mujeres, mientras que la promoción más reciente de candidatos a astronautas estuvo integrada mayoritariamente por ellas.

Isaacman defiende la elección de la tripulación de Artemis III Foto: AP

Isaacman insistió en que la conformación de las tripulaciones no responde a decisiones políticas. De acuerdo con sus declaraciones, es la Oficina de Astronautas la que selecciona a los integrantes considerando aspectos como experiencia, entrenamiento, preparación técnica y disponibilidad para cada misión.

“Los astronautas de Artemis III son experimentados, están cualificados y merecen ser reconocidos”, afirmó.

Asimismo, indicó que existen otros equipos que ya reciben preparación para futuras misiones espaciales, incluidas aquellas que tendrán como destino la superficie lunar. Por ello, aseguró que la ausencia de mujeres en Artemis III no significa que no puedan formar parte de próximas expediciones.

Para Isaacman, el debate no debería eclipsar el logro de los astronautas elegidos. En su opinión, cada tripulación forma parte de una estrategia más amplia que busca consolidar el regreso de Estados Unidos a la Luna y sentar las bases para futuras misiones de exploración espacial.