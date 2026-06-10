Artemis III: la NASA responde a las críticas por la ausencia de mujeres para la próxima misión a la Luna

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aclaró por qué no hay mujeres entre los seleccionados para volar al espacio en la misión Artemis III (Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas y Frank Rubio) y pidió respeto a la tripulación.

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“Los astronautas de Artemis III tienen experiencia, están cualificados y merecen ser celebrados por la misión que se les ha asignado, al igual que las tripulaciones que les sigan serán celebradas cuando llegue su momento. Tenemos un cuerpo de astronautas extraordinario, y cada misión y cada tripulación forman parte de una campaña más amplia para lograr que Estados Unidos vuelva a la Luna y para construir el futuro con el que todos soñábamos de niños”, precisó Isaacman.

El líder de la agencia espacial norteamericana lamentó haber visto “reacciones que van desde la decepción hasta la indignación”, tras el anuncio de los cuatro tripulantes de la misión Artemis III.

La NASA presentó oficialmente la misión Artemis III, considerada una pieza fundamental para el regreso de la humanidad a la Luna. Foto: AFP

En este sentido, recordó que ha viajado al espacio en dos ocasiones “con tripulaciones compuestas en un 50% por mujeres” y que sus asesores más cercanos y algunas de las ingenieras “más inteligentes” que conoce “son mujeres”.

También ha destacado que en la última estructura directiva de la NASA, casi el 50% de los directores de centro y de la cúpula de la dirección de misiones son mujeres; y que la última promoción de candidatos a astronauta seleccionada bajo la Administración actual “fue mayoritariamente femenina porque eran las mejores de las mejores”, incluyendo a una astronauta con la que Isaacman viajó anteriormente al espacio.

Artemis III Foto: AFP

“En un mundo con tanta controversia, espero que este pueda ser un momento en el que celebremos a los astronautas seleccionados, respetemos la integridad del proceso y reconozcamos la extraordinaria profundidad de talento en todo el cuerpo de astronautas”, pidió el líder de la NASA, al tiempo que aseguró que la selección de la tripulación “no implica a ningún cargo político”.

Así, detalló que la Oficina de Astronautas “asigna a la tripulación que da a la misión las mayores posibilidades de cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta muchos factores, incluidos los antecedentes y la experiencia de los astronautas, tales como la experiencia como piloto de pruebas, el trabajo de desarrollo en programas específicos y la disponibilidad”.

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“Por ejemplo, quienes plantean esta preocupación quizá no sean conscientes de la reserva de tripulaciones que ya se están preparando para el lanzamiento a la Estación Espacial, o de quienes han estado recibiendo formación específica para la Luna y que encajarían mejor en una futura misión de superficie”, puntualizó Isaacman.

Las cuatro personas asignadas a la tripulación son el astronauta de la NASA Randy Bresnik, comandante; el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas, especialista de misión; y el astronauta de la NASA Frank Rubio, también especialista de misión, mientras que el astronauta de la NASA Bob Hines es el suplente de la tripulación.

La misión Artemis III se basa en el exitoso vuelo de Artemis II. Foto: Getty Images

La tripulación, en la que por primera vez se incluye a un europeo en una misión Artemis, comenzará a entrenarse de inmediato en los sistemas de la nave espacial Orion y también colaborará en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX.

La misión Artemis III se basa en el exitoso vuelo de Artemis II, que se completó en abril, y ayudará a la NASA a prepararse para enviar a los primeros astronautas a Marte.

*Con información de Europa Press.