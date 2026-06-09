Artemis III ya es oficial: la NASA reveló los nombres de los cuatro astronautas que viajarán a bordo

Tras el éxito de Artemis II, misión que llevó a cuatro astronautas a orbitar la Luna para analizar en detalle sus características y capturar imágenes inéditas, ahora la atención está puesta en Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Desarrollan una prenda de alta tecnología para astronautas de la NASA que ayudará en futuras misiones espaciales: así funcionará

De acuerdo con la NASA, esta misión tendrá como objetivo poner a prueba una serie de sistemas esenciales para futuras expediciones tripuladas a la Luna. Las operaciones se desarrollarán en órbita terrestre baja y permitirán demostrar las capacidades tecnológicas necesarias para los próximos alunizajes, comenzando con Artemis IV.

Como parte de la misión, el cohete SLS (Space Launch System) despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, llevando a cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion. Con este vuelo, la agencia espacial busca avanzar en el desarrollo de tecnologías clave para fortalecer la exploración humana del espacio profundo y preparar un regreso sostenido a la superficie lunar.

La agencia anunciará el 9 de junio a los cuatro astronautas de la misión. Foto: Getty Images

La noticia ha generado gran expectativa. Por eso, este 9 de junio se revelaron nuevos detalles de la misión y se presentó a los cuatro astronautas principales, además de un suplente, que participarán en este histórico vuelo de prueba programado para el otro año. La tripulación estará conformada por:

Randy Bresnik, astronauta de la NASA y comandante de la misión.

Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y piloto.

Andre Douglas, astronauta de la NASA y especialista de misión.

Frank Rubio, astronauta de la NASA y especialista de misión.

Además, durante Artemis III se pondrán a prueba sistemas de software, comunicaciones, propulsión e integración tecnológica fundamentales para futuras misiones lunares tripuladas.

Jeremy Parsons, líder de Artemis, destacó la magnitud del proyecto al afirmar: “Artemis III es una campaña de múltiples lanzamientos increíblemente emocionante, complicada y altamente coordinada. Va a suceder en un corto período de tiempo con tres de los cohetes más potentes del mundo”.

La agencia reveló nuevos detalles de la misión y presentó oficialmente a la tripulación principal. Foto: AFP

En camino hacia Artemis III

La NASA y sus socios continúan avanzando en los preparativos de Artemis III con pruebas y ensamblajes clave para el vuelo. Durante este verano se integrarán componentes de la nave Orion y del cohete SLS, mientras siguen las evaluaciones del escudo térmico y el ensamblaje de los propulsores.

Además, Blue Origin y SpaceX trabajan en las versiones tripuladas de sus módulos de aterrizaje Blue Moon y Starship, respectivamente, con apoyo técnico de la agencia espacial. La misión, que se basa en el éxito de Artemis II, también pondrá a prueba operaciones de acoplamiento en órbita terrestre entre Orion y ambas naves antes del regreso de la tripulación a la Tierra.

La tripulación permanecerá cerca de dos semanas en el espacio y la misión servirá como preparación para futuras exploraciones lunares, así como para el objetivo de enviar astronautas estadounidenses a Marte.