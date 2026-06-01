Científicos de la Nasa piden estar atentos a lo que ocurrirá el 9 de junio: decisión será determinante para el futuro

Uno de los eventos espaciales más importantes de 2026 está relacionado con Artemis II, una misión cuyo nombre resonó en todo el mundo y acaparó titulares y redes sociales. Después de varias décadas de espera, cuatro astronautas viajaron para orbitar la Luna, una experiencia que permitió captar asombrosas imágenes y recopilar datos clave para el estudio del satélite natural de la Tierra.

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Tras el éxito de esta misión y el impacto que representó para el avance de la exploración espacial, la Nasa ya se prepara para Artemis III.

Esta nueva misión llevará una tripulación a bordo de la nave espacial Orion, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System), con el objetivo de poner a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y sistemas comerciales de aterrizaje humano.

Estas maniobras serán fundamentales para futuras misiones de alunizaje y para el regreso sostenible de astronautas a la superficie lunar. Además, servirán como base para las próximas expediciones tripuladas hacia Marte.

La agencia anunciará el 9 de junio a los cuatro astronautas de la misión. Foto: Getty Images

La agencia espacial informó que los detalles definitivos sobre la misión y la tripulación de Artemis III serán revelados más cerca de la fecha de lanzamiento, prevista para 2027. Sin embargo, confirmó que el próximo martes 9 de junio anunciará a los cuatro astronautas que integrarán esta histórica misión.

Según la información oficial, los astronautas orbitarán la Tierra a bordo de la nave Orion en un vuelo clave para evaluar las tecnologías necesarias para futuras misiones lunares, especialmente los sistemas de acoplamiento y aterrizaje humano.

La NASA prepara una nueva misión con la nave Orion y el cohete SLS. Foto: Getty Images

La presentación de la tripulación será transmitida en vivo a través de NASA+ y YouTube. Después del evento, los astronautas participarán en entrevistas limitadas, tanto presenciales como virtuales, previa solicitud a la Nasa dentro de los plazos establecidos.

La misión despegará desde Florida con cuatro astronautas a bordo de Orion y el cohete SLS. Con ello, la agencia espacial dará un nuevo paso en su objetivo de regresar a la Luna y avanzar en la exploración espacial de largo alcance.