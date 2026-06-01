¿Publicó su certificado electoral en redes sociales? Expertos alertan sobre los riesgos de cometer este error tras votar

Luego de votar por su candidato favorito, se volvió tradición que los ciudadanos publiquen en redes sociales una muestra de que cumplieron con su deber. Así se evidenció el domingo 31 de mayo, cuando circularon diferentes imágenes de estos certificados en plataformas como Instagram y Facebook. Sin embargo, expertos recomiendan no hacerlo por varias razones.

Le pueden vaciar la cuenta bancaria en solo 15 segundos: pilas con abrir este archivo que llega por correo electrónico

Si bien puede parecer una práctica inofensiva, lo cierto es que este pequeño papel contiene datos personales clave. Este comprobante es entregado por el jurado de votación para certificar que una persona participó en las elecciones e incluye información como número de cédula, país, ciudad, puesto y mesa de votación.

No obstante, al contener este tipo de datos, en manos equivocadas pueden ser utilizados para cometer distintos delitos digitales. Camilo Gutiérrez, especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explicó a SEMANA que publicar este tipo de certificados en internet facilita prácticas como la suplantación de identidad, la ingeniería social, la creación de perfiles falsos e incluso la validación de datos en otras plataformas o servicios.

Aunque muchas personas consideran que compartir el certificado es algo inofensivo, el documento contiene información personal sensible. Foto: Getty Images

“No se recomienda publicar el certificado de votación en redes sociales porque puede exponer información personal que, aunque parezca inofensiva, puede ser utilizada por terceros con fines maliciosos”, afirmó.

El riesgo aumenta debido a que los delincuentes digitales suelen recopilar información publicada en redes sociales para construir perfiles detallados de sus víctimas. Con esos datos pueden intentar acceder a cuentas, realizar fraudes o engañar a otros haciéndose pasar por el titular de la información.

Desde la perspectiva de la ciberseguridad, la recomendación principal es evitar publicar documentos oficiales completos en plataformas digitales. Aunque muchos ciudadanos desean compartir que participaron en las elecciones, lo ideal es hacerlo de forma segura.

Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral. Foto: Daniel Jaramillo

“Si se desea compartir que se votó, lo más seguro es hacerlo con una foto general, sin datos visibles, o cubriendo completamente cualquier información personal, códigos o referencias del documento”, puntualizó.

En un entorno digital donde el robo de datos y las estafas virtuales van en aumento, proteger la información personal se ha convertido en una medida fundamental para evitar ser víctima de fraudes o suplantaciones.