Bluesky lanzó actualización para celulares y escritorio: nueva función podría cambiar la forma de compartir artículos

Bluesky ha desplegado una nueva versión de su aplicación para móviles y escritorio que integra Standard.site, un proyecto desarrollado por la comunidad que permite compartir contenido de texto largo sin costo adicional para los usuarios de la red social.

Apple revolucionará Siri en 2026: así será el asistente con inteligencia artificial que llegará junto a iOS 27

AT Protocol —el protocolo descentralizado sobre el que funciona Bluesky— anunció desde su blog oficial la integración y el soporte de Standard.site dentro de la plataforma.

Con esta novedad, Bluesky comienza a suplir una de las principales carencias que mantenía desde su lanzamiento público, el 6 de febrero de 2024: la posibilidad de compartir artículos extensos. Apenas un mes después de ese debut, en marzo de 2024, la red social X (antes Twitter) presentó X Articles, aunque esta función quedó limitada a los usuarios con suscripción Premium.

Ahora, los usuarios podrán explorar contenido en formato largo, como artículos, entradas de blog y boletines informativos publicados dentro de la red más amplia de aplicaciones impulsadas por AT Protocol, conocida como la “Atmósfera”, es decir, el ecosistema de aplicaciones que utilizan el protocolo de Bluesky.

La plataforma ahora integra Standard.site, una herramienta creada por la comunidad. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Para las personas que usan la app de Bluesky, esto significa que cuando encuentren un enlace publicado mediante un registro de Standard.site obtendrán una vista previa mejorada”, explicó AT Protocol. En lugar de mostrar un enlace convencional, se desplegará una tarjeta visual con el título, el nombre del autor y un botón para acceder al contenido.

AT Protocol también animó a editores y desarrolladores a configurar sus sitios web y blogs con el formato, de modo que cualquier enlace compartido aparezca con esta vista previa enriquecida. “Esperamos que esto sirva como un incentivo adicional para utilizar este emocionante formato creado por la comunidad en sus propios sitios”, señaló Jim Ray, responsable de Relaciones con Desarrolladores de Bluesky.

El equipo de Bluesky aseguró que trabajó de manera conjunta y abierta con los desarrolladores principales de Standard.site para diseñar la integración, respetando el proyecto original y buscando “el equilibrio adecuado entre mejorar las publicaciones de Bluesky y apoyar sus proyectos”. Además, la plataforma publicó en GitHub las notas de integración dirigidas a desarrolladores y editores.

La plataforma busca superar una de las principales limitaciones que tenía desde su lanzamiento. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por ahora, la red social no permite redactar artículos largos directamente dentro de la aplicación, como sí sucede en X. Sin embargo, la integración refuerza una filosofía distinta a la de la plataforma de Elon Musk: una web social abierta, donde los datos pueden distribuirse libremente, ser accesibles desde distintas aplicaciones y permitir que los usuarios se muevan entre diferentes servidores de datos personales.

Esto contrasta con el modelo actual de X, en el que todo el contenido permanece dentro de la plataforma, el uso se concentra en una aplicación oficial y el sistema depende de un único servidor central controlado por una sola empresa.

*Con información de Europa Press