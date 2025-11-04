Suscribirse

Bluesky prueba dos novedades para consolidarse a nivel global, ¿de qué se trata?

La red superó la cifra de los 40 millones de usuarios.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 6:10 p. m.
Bluesky actualiza su política de suplantación de identidad para que sea "más agresiva".
Bluesky. | Foto: Getty Images

La aplicación Bluesky se consolida en el mercado de las redes sociales con sus más de 40 millones de usuarios, una cifra que la compañía tecnológica espera aumentar con nuevas características, como los ‘No me gusta’ y la priorización de las respuestas de las personas cercanas.

El pasado viernes, 31 de octubre, Bluesky informó que ya superó la cifra de los 40 millones de usuarios a nivel global, lo que significa que ya han alcanzado el 80 por ciento de la meta que se habían planteado: llegar a los 50 millones, algo que pretenden conseguir antes de unos 520 días, que es el plazo que se han dado.

Junto a este hito, la compañía tecnológica ha anunciado una serie de características en pruebas con las que “mejorar la calidad de la conversación y dar a las personas un mayor control sobre su experiencia”, como han indicado en su blog oficial.

Una de las novedades implementadas por la aplicación es el botón ‘No me gusta’ que, de manera privada, ayudará al algoritmo a ofrecer recomendaciones personalizadas en Descubre y otros ‘feeds’, reduciendo la frecuencia de lo que no interesa.

La mayor parte de las novedades en pruebas tienen que ver con las respuestas. Blueksy está trabajando en la forma de priorizar las respuesta de las personas más cercanas a los usuarios en la red social, es decir, “las personas con las que ya interaccionan o que probablemente les gustaría conocer”.

Bluesky es una red social descentralizada creada con el objetivo de ofrecer una alternativa a plataformas tradicionales como X.
Bluesky se consolida en el mercado de las redes sociales con sus más de 40 millones de usuarios, una cifra que la compañía tecnológica espera aumentar con nuevas características, como los ‘No me gusta’ y la priorización de las respuestas de las personas cercanas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por el contrario, reducirá la visibilidad de las respuestas “tóxicas, spam, fuera de tema o publicadas de mala fe”. Y para que la gente escriba comentarios pertinentes con el tema de la publicación, los usuarios verán primero el hilo completo antes de poder escribir una respuesta.

Para que las personas puedan gestionar quién puede responder en sus publicaciones, Bluesky está preparando un rediseño de estas opciones de configuración. “Una mayor visibilidad significa que más personas pueden gestionar sus conversaciones y evitar respuestas no deseadas”, ha dicho.

En Bluesky, [...]no nos guiamos por métricas de participación a cualquier precio ni por incentivos publicitarios, así que tenemos la libertad de hacer lo que es mejor para las personas. Una parte fundamental de esto es la sección de respuestas. Queremos intercambios divertidos, genuinos y respetuosos que fomenten la amistad, y estamos tomando medidas para que esto suceda", ha explicado la compañía en su blog oficial.

*Con información de Europa Press

