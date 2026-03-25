De la calle a los libros: esta es la historia de Chilaquil, un perrito ciego que encontró su hogar en una librería

En redes sociales se conocen a diario varias historias relacionadas con animales, muchas de ellas enfocadas en la nueva oportunidad de vida que reciben mascotas que han vivido en situación de calle y que, a raíz de ello, padecen diversos problemas de salud.

Este fue el caso de Chilaquil, un perrito ciego que fue rescatado por una mujer durante la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Morelia, en México.

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Tras pasar un lardo tiempo en condición de calle, este canino encontró un nuevo comienzo al convertirse en el “dueño” de Amate Librería, un espacio cultural que hoy también representa la empatía y el rescate animal, creado por esa persona que decidió brindarle un hogar y, con ello, una nueva oportunidad de vida.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la librería (@amatelibreria), la mujer optó por compartir la historia de Chilaquil desde el momento en que lo encontró en la calle: un perrito que observaba a las personas ir y venir, mientras algunos transeúntes, de vez en cuando, se detenían a ofrecerle algo de comida.

Aun así, se trataba de una mascota solitaria y sin hogar que, además de su ceguera, padecía severos problemas en la piel, lo que hacía que muy pocas personas se animaran a ayudarlo.

“Hace un año, en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Morelia, conocimos a Chilaquil, un perrito ciego y muy enfermo que fue rescatado con apoyo de la asociación El legado de Camila A.C.”, explican en las redes sociales de la librería.

A partir de ese momento la vida de este perrito empezó a dar un giro inesperado, pues inicialmente con el propósito de mejorar su calidad de vida, el animal recibió atención médica, fue esterilizado y comenzó un proceso de recuperación.

Aunque durante esta labor hubo quien opinó que no valía la pena dedicar esfuerzos a su recuperación debido a su estado, quienes eligieron por ayudarlo, lejos de desanimarse, confirmaron su compromiso y, por fortuna, lograron alcanzar su objetivo.

De este modo, con el paso de los meses, Chilaquil no solo consiguió recuperarse, sino que también encontró un hogar definitivo junto a una familia que se ha convertido en el refugio de varios perros rescatados.

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Al mismo tiempo, este canino conquista a quienes visitan Amate Librería, un espacio cuyo nombre invita a poner amor en cada acción, ya sea en un emprendimiento, en el cuidado de los animales o en la vida cotidiana, ubicado en el centro de la ciudad de Morelia.

Allí, Chilaquil se ha convertido en símbolo de resiliencia, amor y protección, enamorando a los lectores y, gracias a su historia, estremeciendo el corazón de millones de internautas en redes sociales.