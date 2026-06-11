Gatita pasó de vivir entre los desechos a tener esta increíble familia: así es su enternecedora historia

A través de las redes sociales se difundió el proceso de recuperación de una felina llamada Cristal, la cual fue hallada en condición de abandono en la vía pública. El caso se conoció por los registros publicados por la creadora de contenido Alexa Alexandra, quien realiza publicaciones sobre trayectos en motocicleta.

La Terminal de Bogotá lanzó guía clave para quienes viajan con perros y gatos

Durante uno de sus desplazamientos habituales, la conductora localizó al animal doméstico junto a unos contenedores de basura. Ante la vulnerabilidad de la felina, la ciudadana decidió resguardarla dentro de su indumentaria de protección vial para trasladarla de forma directa hacia su lugar de residencia.

Debido a que en la vivienda ya habitaban otros animales de compañía, los protocolos de manejo exigieron establecer un periodo de aislamiento preventivo. Esta medida buscaba evitar la transmisión de parásitos externos y pulgas, comunes en las especies que han permanecido a la intemperie.

Valoración en el centro veterinario

Transcurridos los primeros días de observación, los cuidadores organizaron el traslado del animal hacia un centro asistencial para la respectiva revisión técnica. En esta oportunidad, el desplazamiento se realizó en un automóvil particular para facilitar la movilidad y seguridad de la paciente.

Histórico: por primera vez se aplica la Ley Ángel para salvar animales dentro de una vivienda

El reporte del médico veterinario de turno determinó que el ejemplar presentaba un cuadro leve de deshidratación, pero sus constantes vitales se encontraban estables. El especialista procedió con la aplicación de los medicamentos desparasitantes correspondientes antes de programar el ciclo de vacunación obligatoria.

El centro veterinario recomendó realizar el aseo inicial en el domicilio para evitar el contacto directo con animales de mayor edad que asistieran a la clínica. Esta pauta operativa de bioseguridad disminuye la probabilidad de contagio de agentes virales en pacientes que aún no tienen defensas.

Proceso de higiene e integración en el hogar

El procedimiento de limpieza se ejecutó en la vivienda bajo la supervisión de la persona encargada del rescate, empleando agua a temperatura controlada. El baño eliminó los residuos e impurezas acumulados en el pelaje de la felina antes de proceder con el secado mecánico completo.

La etapa de aislamiento domiciliario concluyó de manera formal al cumplir los quince días estipulados por los manuales de cuidado animal. Tras comprobar la ausencia de sintomatología respiratoria o digestiva, las directivas del hogar autorizaron el contacto directo entre los miembros de la casa.

Finalmente, las plataformas digitales registraron la incorporación de la felina con los otros gatos que habitan de forma permanente en la residencia. Las organizaciones defensoras de los animales recordaron la importancia de los chequeos clínicos previos a la convivencia colectiva.