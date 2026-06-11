Viajar con mascotas hoy en día es más común entre las familias colombianas. Debido al aumento de pasajeros que viajan junto a sus animales de compañía, la Terminal de Transporte de Bogotá publicó una guía con recomendaciones y requisitos que buscan garantizar un viaje seguro, cómodo y sin contratiempos tanto para los dueños como para sus mascotas.

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Es importante tener conocimiento de que cada empresa transportadora cuenta con políticas específicas para el traslado de animales.

Por esa razón, uno de los principales consejos es consultar antes de viajar las condiciones de la compañía con la que se realizará el recorrido para evitar inconvenientes de última hora.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentra llevar la documentación al día. Los viajeros deben portar el carné de vacunación actualizado y, en algunos casos, certificados de salud expedidos por un médico veterinario. Estos documentos pueden ser solicitados antes de abordar el vehículo o durante el trayecto.

perro viajando Foto: Getty Images

La guía también resalta la importancia de utilizar elementos adecuados para el transporte. Dependiendo del tamaño y características de la mascota, puede ser necesario llevarlo en un guacal, transportadora o con accesorios que permitan garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros.

Además, se recomienda que las mascotas viajen cómodas y con suficiente espacio para evitar situaciones de estrés.

Otro aspecto clave tiene que ver con la alimentación. Los expertos sugieren que se eviten comidas abundantes antes del viaje para disminuir el riesgo de mareos o malestares durante el recorrido. También aconsejan mantener a los animales hidratados y realizar pausas cuando las condiciones del trayecto lo permitan.

La Terminal de Bogotá recordó que el bienestar animal debe ser una prioridad en cualquier desplazamiento. Por ello, invita a los propietarios a planificar con anticipación cada detalle del viaje, desde los documentos que se piden hasta los implementos necesarios para garantizar una experiencia tranquila.

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Desde la Terminal de Transportes también destacaron que una adecuada preparación ayuda a reducir el estrés que algunos animales pueden experimentar al enfrentarse a ambientes desconocidos, ruidos intensos o largos periodos de desplazamiento.

Con la llegada de temporadas vacacionales y puentes festivos, estas recomendaciones cobran mayor importancia. Cada vez más personas deciden incluir a sus perros y gatos en sus planes de viaje, por lo que conocer las normas y requisitos vigentes puede marcar la diferencia entre una experiencia agradable y un trayecto lleno de inconvenientes para todos los involucrados durante el recorrido.