Muchos las confunden con mal comportamiento: estas son las señales de estrés más comunes en los perros

Hoy en día muchas familias tienen mascota en casa, ya sea perro o gato, y por esta razón, muestran interés constante en conocer cómo es el comportamiento de cada uno, sobre todo para saber cuándo está estresado.

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Cuando un perro deja de comer, se muestra más inquieto de lo normal o comienza a buscar constantemente atención, muchas personas suelen pensar que se trata de un problema de conducta.

Sin embargo, expertos en comportamiento animal señalan que estas reacciones pueden ser señales claras de estrés o incluso de duelo tras la pérdida de un compañero cercano.

Este tema ha llamado la atención luego de que una investigación hecha por especialistas de la Universidad de Oakland, en Estados Unidos, encontrara evidencias de que los gatos pueden experimentar comportamientos asociados al duelo cuando otro animal con el que convivían fallece, incluso si se trataba de un perro.

La ausencia del humano puede desencadenar el estrés en los perros. Foto: Getty Images

El estudio también sirvió para recordar que los perros presentan cambios emocionales similares ante situaciones de pérdida.

Entre las señales más comunes de estrés en los perros se encuentran la disminución o pérdida del apetito, alteraciones en los hábitos de sueño, pérdida de interés por el juego y una mayor necesidad de compañía.

Algunos animales también pueden mostrarse más callados de lo habitual, mientras que otros reaccionan con ladridos frecuentes o conductas de búsqueda constante.

Otros factores que influyen en esta conducta son el estrés prenatal en la madre, falta de socialización o cambios en rutinas. Foto: Getty Images

Síntomas de estrés en los perros

Energía fuera de control

Hiperactividad

Rigidez muscular

Movimientos o conductas repetitivas sin aparente motivo o razón

No obedecimiento de las órdenes

Jadeo recurrente

Incapacidad para concentrarse

Miedos o comportamientos asustadizos

Pérdida de pelo

Excesivo rascado

Apatía

Según los investigadores, estos cambios suelen aparecer cuando ocurre una modificación importante en el entorno del animal, especialmente si hay ausencia de otro miembro del hogar con el que mantenía un vínculo cercano.

¿Cuáles son los síntomas del estrés en perros? Foto: Getty Images

Aunque durante años se creyó que estas respuestas eran exclusivas de los humanos, cada vez más estudios dejan ver que los animales también crean fuertes lazos emocionales.

Los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio repentino en la rutina de las mascotas. Un perro que deja de disfrutar sus actividades favoritas pasa más tiempo aislado o parece desorientado podría estar atravesando un episodio de estrés emocional y no simplemente portándose mal.

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Además, sugieren mantener horarios estables para la alimentación, los paseos y el descanso, ya que la rutina puede ayudar a reducir la ansiedad en momentos difíciles.

También es importante brindar compañía y estímulos positivos sin forzar interacciones.