El exceso de peso en su perro podría costarle la vista: esto descubrió un nuevo estudio

El sobrepeso en los perros no solo aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes o problemas de las articulaciones. Una investigación reciente también encontró una posible relación entre el exceso de peso y el desarrollo de glaucoma canino, una enfermedad ocular que puede provocar pérdida irreversible de la visión si no se detecta y trata a tiempo.

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Este hallazgo mantiene viva la conversación de la importancia de mantener hábitos saludables en las mascotas. Según el estudio citado especialistas, los perros con obesidad presentan mayores probabilidades de sufrir por alteraciones que incrementan la presión dentro del ojo, uno de los principales factores asociados al glaucoma.

Esta enfermedad afecta el nervio óptico y, cuando avanza sin tratamiento, puede causar daños permanentes que terminan comprometiendo seriamente la capacidad visual del animal.

La obesidad puede afectar la salud visual de los perros. Foto: Getty Images

Los investigadores explican que el exceso de grasa corporal puede causar procesos inflamatorios y cambios en el metabolismo que afectan distintos órganos, incluidos los ojos. Aunque todavía se requieren más estudios para comprender completamente esta relación, los resultados representan una señal de alerta para propietarios y médicos veterinarios sobre la necesidad de prevenir el aumento excesivo de peso desde edades tempranas.

Los especialistas recuerdan que muchos dueños no identifican fácilmente cuando un perro tiene sobrepeso, ya que el incremento suele ocurrir de forma gradual. Sin embargo, señales como dificultad para moverse, menor resistencia al ejercicio, respiración agitada y ausencia de una cintura visible pueden indicar que la mascota necesita una evaluación profesional para establecer un plan de control de peso.

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En cuanto al glaucoma, los expertos recomiendan estar atentos a síntomas como enrojecimiento ocular, dolor, lagrimeo constante, ojos inflamados, sensibilidad a la luz o cambios repentinos en la visión. Ante cualquiera de estas manifestaciones, la recomendación es acudir cuanto antes al veterinario, ya que el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el tratamiento y ayudar a preservar la visión del animal.

Para disminuir los riesgos, los veterinarios aconsejan ofrecer una alimentación balanceada, controlar las porciones, evitar premios en exceso y el mantener una rutina diaria de actividad física adaptada a la edad y condición del perro.

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Además, destacan la importancia de realizar controles frecuentes que permiten detectar cualquier alteración antes de que aparezcan complicaciones mayores. La mayor recomendación de los especialistas es mantener un peso saludable, ya que no solo mejora la calidad de vida de los perros, sino que también podría disminuir el riesgo de enfermedades graves, incluyendo aquellas que amenazan uno de sus sentidos más importantes, la visión.