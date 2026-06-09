Señales de que su mascota podría tener una enfermedad neurológica: le podría quedar poco tiempo

Los animales de compañía ocupan un lugar central en los hogares actuales, lo que incrementa la necesidad de monitorear su estado de salud de forma periódica. A diferencia de las dolencias físicas visibles, las alteraciones en el sistema nervioso de perros y gatos se manifiestan mediante conductas muy específicas.

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La Asociación Colombiana de Neurología Veterinaria, bajo la dirección del especialista Carlos Andrés Cifuentes Sanabria, compartió un balance técnico sobre los síntomas de sospecha. La observación directa de los dueños resulta fundamental para reportar estos casos a tiempo.

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Entre las principales señales de alerta se encuentran la dificultad para mover las patas, la pérdida de equilibrio al caminar y las convulsiones. También se registran conductas inusuales como apoyar la cabeza contra muros de manera fija, caminar en círculos o manifestar dolor agudo en el cuello y la espalda al menor contacto.

Diagnósticos más recurrentes en el país

El director de la Asociación Colombiana de Neurología Veterinaria, Carlos Andrés Cifuentes Sanabria, explicó que “en las consultas del país nos enfrentamos a desafíos que varían según la genética de cada raza y el entorno donde habitan los pacientes”.

Alertas en perros y gatos: Cómo detectar a tiempo fallas neurológicas y parálisis. Foto: Getty Images

Uno de los diagnósticos más usuales es el desgaste o la ruptura de los discos de la columna, conocido como enfermedad de disco intervertebral. Esta condición afecta de forma recurrente a perros de razas como el Bulldog Francés, el Salchicha, el Shih Tzu, el Poodle y el Beagle, obstruyendo la médula espinal.

Asimismo, la epilepsia idiopática sobresale en los registros médicos de perros criollos, Golden Retriever, Labrador y Pastor Alemán. El síndrome vestibular, que altera el equilibrio y provoca náuseas debido a infecciones de oído o inflamaciones internas, es otro de los motivos frecuentes de consulta.

La urgencia de la intervención médica

Los especialistas advierten que el sistema nervioso central tiene un margen de recuperación muy estrecho tras sufrir una lesión. Un animal que pierde la capacidad de caminar corre el riesgo de sufrir daños irreversibles si no recibe atención especializada en las primeras horas del evento.

El director Cifuentes Sanabria puntualizó que “a través de un examen detallado y el apoyo de herramientas avanzadas como la resonancia magnética y la tomografía, podemos definir un tratamiento médico o quirúrgico efectivo”.

Las intervenciones quirúrgicas modernas en el cráneo y la columna representan la principal alternativa para restablecer la movilidad de los animales. Estas operaciones se complementan actualmente con la medicina integrativa, que une los fármacos tradicionales con terapias físicas de rehabilitación.