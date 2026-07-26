¿Su perro cambia de comportamiento cuando está solo? Estas señales podrían indicar que sufre estrés

Un perro que rompe muebles, ladra durante horas o deja de comer no necesariamente está siendo “desobediente”. En muchos casos, esas conductas son la forma en la que intenta expresar que algo no está bien.

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El estrés y la ansiedad son problemas cada vez más comunes en las mascotas, especialmente cuando enfrentan cambios en su entorno o pasan largos periodos sin compañía.

Expertos en bienestar animal explican que estas alteraciones pueden aparecer por diferentes motivos. Una mudanza, la llegada de un bebé, un nuevo animal en casa, los viajes, las tormentas, los juegos pirotécnicos o incluso modificaciones en la rutina diaria son situaciones que pueden generar inseguridad en algunos perros.

Cada animal reacciona de manera distinta. Mientras algunos buscan aislarse, otros manifiestan su incomodidad con un comportamiento más inquieto.

Es común que caminen de un lado a otro, jadeen sin haber realizado actividad física, lloren, tiemblen o pierdan el interés por la comida. En otros casos, el estrés se refleja en ladridos constantes, destrozos dentro de la vivienda o intentos por escapar.

Uno de los escenarios más frecuentes es la ansiedad por separación. Este problema aparece cuando el perro desarrolla una dependencia muy fuerte hacia su cuidador y no logra manejar adecuadamente los momentos en los que permanece solo.

Lejos de tratarse de un acto de rebeldía, los especialistas señalan que estas reacciones responden a un estado de angustia que requiere atención.

Por otra parte, de acuerdo con Xiana Costas, veterinaria española especializada en etología de perros y gatos: “El entorno doméstico tiene una importancia fundamental en el bienestar animal”. Además, asegura que los espacios de la casa deberían ser diferentes dependiendo de la raza y el tipo de animal.

¿Qué puede hacer para ayudar a su mascota?

La mejor herramienta sigue siendo la prevención. Mantener horarios similares para las comidas, los paseos y el descanso le brinda al perro una sensación de estabilidad que favorece su equilibrio emocional.

También resulta importante garantizar actividad física diaria. Un animal que libera energía mediante caminatas, juegos y ejercicios de olfato suele afrontar mejor las situaciones que le generan tensión. Los juguetes interactivos y los premios escondidos en casa pueden convertirse en aliados para estimular su mente cuando permanece solo.

Si el objetivo es acostumbrarlo a quedarse sin compañía, los cambios deben hacerse de manera progresiva. Salir durante pocos minutos y aumentar el tiempo poco a poco suele ofrecer mejores resultados que dejarlo solo durante varias horas de un día para otro.

Además, se recomienda evitar despedidas demasiado efusivas, ya que pueden aumentar la expectativa y la ansiedad del animal.

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Otra estrategia consiste en ofrecerle un lugar tranquilo donde pueda refugiarse cuando se sienta incómodo. Una cama en un espacio silencioso, acompañado de sus juguetes favoritos, puede ayudarlo a sentirse más seguro frente a situaciones que le producen miedo, como los ruidos fuertes.

Si las señales son frecuentes, aparecen de forma repentina o afectan la calidad de vida del perro, lo más recomendable es consultar con un médico veterinario o un especialista en comportamiento animal. Una evaluación profesional permitirá identificar la causa del problema y definir el tratamiento más adecuado para cada caso.