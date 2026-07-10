Una de las mascotas que fue rescatada tras el terremoto en Venezuela viajó desde ese país a Colombia buscando reencontrarse con integrantes de su familia. Su nombre es Pinky y los socorristas de El Salvador lo sacaron de los escombros al cuarto día del terremoto, en medio de un operativo que duró casi cinco horas y tras el que el perro, en tanto fue extraído de las ruinas, llenó de besos al rescatista que salvó su vida.

Su caso se hizo viralizó porque el video del rescate fue compartido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un mensaje en el que anunció que una perrita de nombre “Giselle” había sido extraída con vida de los restos del edificio en el que vivía con su familia. Para entonces se creía que se trataba de esa canina porque los vecinos estuvieron comentando que en ese edificio estaba atrapada una perrita que llevaba ese nombre.

Los topos centroamericanos le entregaron el can al equipo veterinario que viajó desde Medellín para apoyar los rescates, conformado por las organizaciones Manejo Humanitario de Fauna Callejera, Mundo Peludo y Balance Dogs, quienes tras examinarla se encontraron con que se trataba de una perro. Al terminar las labores los rescatistas no pudieron dar con el paradero de Giselle.

Los animalistas estuvieron compartiendo imágenes de Pinky en las redes sociales de las fundaciones y gracias esas publicaciones fueron contactados por integrantes de la familia de sus dos cuidadoras, quienes fallecieron en el terremoto. El único sobreviviente de esa vivienda fue Pinky.

Fundaciones animalistas de Venezuela buscan recursos para seguir rescatando a las mascotas víctimas de los terremotos

Sin embargo, los familiares de Pinky viven en España. Entonces, las fundaciones animalistas viajaron con el perro a Medellín para custodiarlo mientras realizan los procesos administrativos necesarios para enviar al can desde Colombia a ese país, donde se reencontrará con los miembros de su familia que migraron por la crisis de Venezuela.

Esas fundaciones regresaron a Medellín con más animales que serán adoptados por sus nuevas familias colombianas porque en Venezuela no pudieron encontrar a sus custodios.