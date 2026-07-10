Video | La enternecedora historia de Octavio: un ave que estaba encerrada y terminó con un hogar

Por medio de redes sociales se dio a conocer la historia de Octavio, una paloma que quedó atrapada en una reja metálica. El ave fue rescatada por una ciudadana que transitaba por el sector y se percató del encierro en el que estaba el animal.

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Según compartió la mujer, todo inició cuando caminaba frente a un establecimiento comercial. En ese punto observó a la paloma enredada entre una reja de alambre y un vidrio, en un espacio que le impedía tanto apoyarse en el suelo como volar.

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La ciudadana intervino de inmediato para intentar liberar al animal, sosteniéndolo y elevándolo hacia la salida. Sin embargo, el espacio por donde podía subir a la paloma era muy reducido y no podía ingresar sus manos por completo, lo que dificultó el primer intento de extracción del ave.

Posteriormente, un hombre se sumó a intentar rescatar al ave, una vez vio a la mujer intentándolo. Ambos ciudadanos unieron esfuerzos para levantar al animal, logrando finalmente retirarlo por la parte superior de la reja donde había permanecido encerrado.

No todo eran buenas noticias

Una vez el animal estaba libre, la rescatista observó que el ave presentaba una pérdida considerable de plumas en su cola. Eso, sumado a la preocupación de una lesión interna a causa del encierro, impulsó a la mujer a tomar la decisión de trasladar al animal de forma provisional a su casa.

Ya en el lugar de residencia, el ave se mostró un poco insegura ante el nuevo entorno, pero poco a poco se fue acostumbrando al espacio y a convivir con animales de otra especie.

La paloma empezó a realizar vuelos cortos de pocos metros de distancia, lo que dio las primeras muestras de recuperación tras el encierro que sufrió.

Diagnóstico médico veterinario

La ciudadana trasladó a Octavio a una clínica veterinaria para recibir un diagnóstico profesional sobre su condición. El personal médico confirmó que el ave se encontraba en condiciones estables y que, más allá de la pérdida de plumaje, no registró complicaciones de gravedad de ningún tipo.

Tras la confirmación del centro médico, la ciudadana evalúa si mantendrá al animal bajo su cuidado permanente o si procederá a su liberación.

Por el momento, el ave permanece en la residencia de la mujer que lo rescató, donde cuenta con espacios exclusivos para su alimentación y descanso diario.