Murió Panchito, loro que había sido rescatado entre los escombros tras terremotos en Venezuela

Las historias de vida y esperanza tras los terremotos de Venezuela han sido miles y los animales se han convertido en protagonistas de muchas de ellas. Esto fue precisamente lo que sucedió con Panchito, un loro que fue rescatado de entre los escombros, luego de nueve días de haberse registrado los sismos.

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El ave fue localizada por los bomberos del estado de Miranda durante las labores de búsqueda y rescate tras la emergencia.

Su hallazgo generó conmoción y se convirtió también en motivo de esperanza no solo para los equipos de socorro, sino para el mundo, al visibilizarse como uno de los casos más representativos de supervivencia, después de permanecer por tantos días con vida bajo los escombros de una estructura colapsada.

Sin embargo, el ave no resistió y, según se ha informado, murió dos días después de haber sido sacada con vida de los restos de concreto, polvo y estructuras metálicas en el apartamento número ocho del sector identificado como Opp033, según el reporte de medios locales.

A través de redes sociales se brindó información sobre cómo, luego del rescate, los socorristas le ofrecieron agua, que el loro bebió con evidente desesperación después de permanecer varios días atrapado. Todo apuntaba a que el animal lograría salir adelante.

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A pesar de los cuidados veterinarios, el animal, que había sufrido lesiones de gravedad, no logró sobreponerse y perdió la vida.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, Panchito presentaba un severo cuadro de deshidratación como consecuencia del tiempo que permaneció bajo los escombros, condición que terminó siendo fatal.

El loro Panchito murió dos días después de haber sido rescatado por socorritas. Foto: Bomberos de Miranda/API.

En los días posteriores a su rescate, la historia de Panchito se difundió ampliamente, pues en medio de una emergencia marcada por la pérdida de vidas humanas y los graves daños ocasionados a la infraestructura, su supervivencia llamaba a mantener viva la expectativa de hallar más sobrevivientes.