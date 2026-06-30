Así puede ayudar a perros y gatos afectados por los terremotos en Venezuela sin salir de Colombia

Los terremotos que golpearon recientemente a Venezuela no solo dejaron a miles de personas afectadas, también provocaron que perros, gatos y otros animales de compañía quedaran separados de sus familias en medio del caos.

Perro que fue víctima de maltrato y abandono ahora salva vidas tras el terremoto en Venezuela: esta es la historia de Tsunami

Ante esta situación nació ‘Patitas a Salvo’, una iniciativa que busca facilitar el reencuentro entre las mascotas perdidas y sus dueños, además de canalizar la solidaridad hacia los animales damnificados.

La plataforma funciona como un espacio gratis donde cualquier persona puede reportar una mascota desaparecida o registrar un animal encontrado. Para aumentar las posibilidades de éxito, se recomienda subir fotos recientes, indicar el lugar donde fue visto por última vez y dejar un contacto directo para recibir información de posibles avistamientos.

También permite consultar publicaciones de otros usuarios para identificar coincidencias y acelerar estos reencuentros.

Residentes buscan entre los escombros de las casas dañadas durante el terremoto y varias réplicas que sacudieron La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Además de la búsqueda de animales, ‘Patitas a Salvo’ invita a las personas a colaborar con hogares temporales para perros y gatos rescatados que aún no pueden regresar con sus familias.

Muchas organizaciones protectoras trabajan al límite de su capacidad y requieren personas dispuestas a ofrecer refugio mientras avanza la emergencia.

Otra forma de ayudar consiste en hacer donaciones de alimentos, medicamentos veterinarios, cobijas, guacales y otros insumos esenciales.

Desde Colombia también se han habilitado campañas solidarias y centros de acopio en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para enviar apoyo a las zonas afectadas.

Terremoto en Caracas, Venezuela Foto: Anadolu via Getty Images

Estos son algunos de los lugares de acopio en estas tres ciudades:

Bogotá Cedritos Principal: Calle 142 #17A-40 Local 1 (Teléfono: +57 317 765 22 94)

Calle 142 #17A-40 Local 1 (Teléfono: +57 317 765 22 94) Bogotá 20 de Julio: Av. 1 de Mayo #8-22 (Teléfono: +57 320 438 34 49)

Av. 1 de Mayo #8-22 (Teléfono: +57 320 438 34 49) Bogotá Kennedy: Av. Cra. 86 #44 Sur-10 Local 29 (Teléfono: +57 350 833 40 29)

Av. Cra. 86 #44 Sur-10 Local 29 (Teléfono: +57 350 833 40 29) Bogotá Suba: Centro Comercial Centro Suba, frente a la estación de TransMilenio — Av. Calle 145 #91-19 Local 12-101 (Teléfono: +57 318 534 22 22)

Centro Comercial Centro Suba, frente a la estación de TransMilenio — Av. Calle 145 #91-19 Local 12-101 (Teléfono: +57 318 534 22 22) Medellín Poblado: C.C. Automotriz PH — Kra. 43A #19A-87 Local 102 (Teléfono: +57 319 713 91 49)

C.C. Automotriz PH — Kra. 43A #19A-87 Local 102 (Teléfono: +57 319 713 91 49) Cali: Av. Paso Ancho #48A-29, Barrio Jorge Zawadsky (Teléfono: +57 323 329 35 17)

Tsunami, el perro rescatista que salva vidas, tras terremoto en Venezuela. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @perrosextremos

La iniciativa también hace un llamado a mantener precauciones durante el proceso de búsqueda. También recomienda evitar pagos anticipados cuando alguien asegure haber encontrado una mascota, pedir fotos o videollamadas para verificar la información y coordinar los encuentros en lugares públicos.

Siendo así, estas medidas buscan prevenir estafas que suelen aparecer durante las emergencias como esta que ha causado grandes daños.

Mientras continúan las labores de rescate, cientos de voluntarios, veterinarios y organizaciones animalistas trabajan para que cada mascota tenga una nueva oportunidad de regresar a casa.

VIDEO | Abuelo conmueve a todos al salvar a sus dos perritos durante el fuerte terremoto en Venezuela

En medio de la tragedia ocurrida, la tecnología y la colaboración ciudadana se han convertido en herramientas fundamentales para devolver esperanza a las familias que aún buscan a sus compañeros de cuatro patas.

Cada foto, cada publicación que se comparta y cada donación, representan una posibilidad más de lograr un reencuentro que alivie, al menos en parte, las consecuencias de uno de los desastres naturales más difíciles que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.