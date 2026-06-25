VIDEO | Abuelo conmueve a todos al salvar a sus dos perritos durante el fuerte terremoto en Venezuela

En medio de la angustia y el caos que dejó el fuerte terremoto que sacudió varias regiones de Venezuela, un especial momento protagonizado por un adulto mayor y sus dos perros terminó robándose la atención de miles de personas en redes sociales.

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Mientras muchos ciudadanos evacuaban edificios y buscaban refugio luego del terremoto, este hombre demostró que para él sus mascotas eran su prioridad absoluta.

Este momento quedó captado en video y se viralizó con gran rapidez en redes sociales. En este clip se observa cómo el hombre abandona un edificio afectado por el sismo mientras carga a sus dos perros en brazos.

Esto pasó en medio de la emergencia que obligó a cientos de personas a abandonar sus viviendas y lugares de trabajo por temor a nuevas réplicas y posibles colapsos de las estructuras.

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De acuerdo con reportes compartidos por medios internacionales, el terremoto causó momentos de tensión en distintas zonas del país.

Varias construcciones presentaron daños y varios ciudadanos permanecieron durante horas en las calles mientras las autoridades evaluaban la magnitud de todo lo que había ocurrido.

Sin embargo, entre las imágenes de este desastre natural y los reportes de emergencia, el video de este hombre se convirtió en uno de los más comentados.

@luisgchacon_18 Un señor rescatando a sus perros en medio del fuerte terremoto que sacudió a Venezuela la tarde de hoy 24 de junio de 2026. #venezuela🇻🇪 #viral ♬ sonido original - Luis Chacón

Usuarios de redes sociales destacaron la manera en que protegió a sus animales en medio de este colapso que terminó siendo una emergencia. Muchos internautas señalaron que el gesto demuestra el fuerte vínculo que puede existir entre las personas y sus mascotas, especialmente en momentos de crisis.

Según se puede ver en el video, el hombre avanza con dificultad mientras sostiene a los dos perros, sin soltarlos en ningún momento. En todo momento, él dejó su prioridad clara, poner a sus mascotas a salvo antes que cualquier otra cosa.

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Este momento despertó la reacción de varios internautas: “La mejor demostración de amor es no abandonar en momentos de dificultades”; “Se nota el corazón puro de este señor y el amor real por estos bebés de cuatro patas. Dios está y estará contigo siempre. La imagen le dio la vuelta al mundo”; “Yo teniendo mis animales hago lo mismo”; “Claro que sí, ellos son como hijos y ocupan un lugar importante en nuestro hogar, cómo no cuidarlos y protegerlos. Qué bendición esas personas que no los dejan y los quieren”, fueron algunos de los comentarios.

Expertos en bienestar animal suelen recordar que las mascotas también experimentan miedo y estrés durante fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o tormentas. Por esta razón, recomiendan incluirlas dentro de los planes familiares de evacuación y emergencia.