¿Cuáles son los requisitos para acceder a las jornadas de esterilización de perros y gatos en Medellín?

La Alcaldía de Medellín señaló que continúa adelantando las jornadas de esterilización de perros y gatos en las comunas y corregimientos de la ciudad.

En los próximos días se realizarán 10 en diferentes sectores, como parte de la estrategia de protección y bienestar animal.

“Desde el inicio de la actual administración, más de 60.000 perros y gatos han sido esterilizados, lo que contribuye a prevenir camadas no deseadas y el abandono de animales de compañía. La convocatoria permanece abierta para las familias de estratos 1, 2 y 3 que quieran acceder a este servicio sin costo”, señaló la entidad.

Anuncian nueva jornada gratuita de esterilización de perros y gatos en Bogotá

Los requisitos para acceder a la esterilización

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, dijo: “Hacemos el llamado a que asistan a las jornadas de esterilización que tenemos para los animales de compañía de las familias de estratos 1, 2 y 3. Recuerden que son gratuitas. Deben llegar con su animal con un ayuno mínimo de ocho horas, una copia de los servicios públicos y una copia de la cédula de ciudadanía”.

Y agregó: “Los caninos y felinos deben estar sanos, ser mayores de cuatro meses de edad y hasta los siete años, no pertenecer a una de las razas braquicéfalas y las hembras caninas no estar en celo”.

Esta semana, las jornadas llegarán a Doce de Octubre, Villa Hermosa, Santa Cruz, Popular, Buenos Aires, Castilla, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista, con puntos de atención durante seis días consecutivos.

“Las personas interesadas pueden participar en las jornadas dirigidas a perros y gatos que reúnan los requisitos establecidos, disponibles en los canales oficiales del Distrito”, agregó la Alcaldía.

Rescatan 10 perros en estado de abandono en Medellín

La Alcaldía de Medellín dio a conocer semanas atrás el rescate de 10 perros que se encontraban en estado de abandono; eran víctimas de violencia y estaban dentro de una vivienda en condiciones críticas.

El operativo de rescate se dio en el sector de Bello Oriente, donde participó la Policía y la inspección de Protección Animal.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta en la red social X, sostuvo que van a seguir trabajando por el bienestar de los animales y que este tipo de conductas no serán normalizadas en la ciudad.

“En Medellín el maltrato animal no tiene cabida. Nuestra Policía y la Inspección de Protección Animal rescataron a 10 perritos que vivían en condiciones inhumanas”, dijo el mandatario paisa.

El alcalde sostuvo que las condiciones en las que encontraron a los animales no eran las mejores: “Los encontramos en una vivienda de Bello Oriente, muy delgados, rodeados de excremento y orina, llenos de pulgas y en un lugar que no era digno para ellos”.

Luego del rescate de estos animales encontrados en el abandono total, los remitieron al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde un equipo especializado les realizó las valoraciones correspondientes para recuperarles su estado de salud.