¿Por qué los gatos lamen a sus dueños y qué significa este comportamiento? Esto dicen los expertos

Los gatos han ganado espacio en los hogares porque se adaptan de manera fácil a distintos estilos de vida, especialmente en ciudades y viviendas pequeñas. Se caracterizan por ser animales relativamente independientes, no requieren paseos diarios y pueden pasar varias horas solos, aunque esto no quiere decir que no creen vínculos afectivos muy fuertes con sus cuidadores.

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Además, su comportamiento, personalidad y carácter curioso los han convertido en compañeros cada vez más valorados, a lo que se suma su apoyo emocional que resulta clave, pues su presencia puede ayudar a hacerle frente a la soledad y brindar momentos de calma, especialmente a través de comportamientos como el ronroneo, el contacto físico y sus rutinas cotidianas.

Estos animales de compañía tienen conductas muy particulares y uno de ellas es lamer a sus dueños, una práctica que realizan por diversas razones. Los expertos aseguran que los felinos pueden hacer esto por una muestra de afecto y también como una forma de fortalecer el vínculo con sus humanos.

Los gatos lamen a los dueños por varias razones. Foto: Getty Images

¿Por qué presentan este comportamiento?

Desde pequeños, estos peluditos reciben lamidos de su madre como parte del cuidado y el acicalamiento, por lo que reproducir este comportamiento con sus humanos, al igual que ronronear, puede ser una manera natural de demostrar cariño, precisa la compañía Purina, en su página web.

También es habitual que laman a otros gatos o animales como señal de cercanía, aunque no todos reaccionan de la misma manera ante este comportamiento.

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Sin embargo, los lamidos también pueden tener otras causas. Los expertos aseguran que si son excesivos, podrían estar relacionados con estrés o ansiedad, por lo que una de las recomendaciones es observar si existe algún cambio o situación que esté afectando al animal y consultar con un veterinario si es necesario.

Además, los gatos pueden lamer a sus dueños como una forma de marcaje, incorporándolos simbólicamente a su territorio, un comportamiento natural que puede volverse más evidente cuando conviven con otras mascotas.

Los felinos de compañía suelen tener comportamientos muy particulares. Foto: Getty Images

¿Qué pasa si lame la cara? El portal Experto Animal indica que esto puede significar que reconoce a su cuidador como parte de su familia y busca fortalecer el vínculo. Para los gatos, lamer no es solo una cuestión de higiene: también puede ser una forma de cuidado y protección.

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Sin embargo, cada gato expresa sus sentimientos de manera diferente, según su personalidad y sus experiencias. Por ejemplo, si el felino lame y ronronea, probablemente está mostrando confianza y cariño, pero si no lo hace tampoco significa que no quiera a su amo.

Los especialistas aseguran que estos animales también pueden demostrar su afecto de otras maneras, como acercándose, buscando contacto o simplemente disfrutando de su compañía.