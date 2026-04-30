¿Es segura la comida de humanos para los gatos? Esto dicen los expertos

Los gatos se han convertido en animales muy queridos y han ganado un gran espacio en los hogares debido a su independencia, su capacidad de brindar amor y a que aportan beneficios emocionales importantes. Su compañía puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad, creando vínculos afectivos significativos con sus dueños.

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Sin embargo, es importante saber que estas mascotas requieren de cuidados especiales a los que se debe prestar atención. Uno de ellos es brindarles la alimentación adecuada, pues su organismo tiene necesidades nutricionales muy específicas.

Los expertos indican que una dieta equilibrada les aporta nutrientes esenciales como la taurina, vitaminas y minerales que influyen directamente en su sistema inmunológico, la salud de su corazón, su visión y el buen funcionamiento de sus órganos. Además, una alimentación correcta ayuda a prevenir múltiples problemas de salud, como la obesidad, enfermedades renales o trastornos digestivos.

En ese orden de ideas, es importante saber si estas mascotas pueden consumir o no comida de los humanos y qué tan seguro es para ellas. La respuesta de los especialistas es que sí, pero no toda, además de que debe tener una preparación especial. Estos son algunos de los alimentos de humanos que los peludos felinos pueden consumir.

A los gatos no se les debe dar carne cruda. Foto: Getty Images/iStockphoto

Carnes saludables. El portal Experto Animal indica que la carne más saludable para los gatos es el pollo, aunque la de pavo y gallina también son buenas. Si se les quiere suministrar este producto a los felinos, la mejor manera de prepararlas es hervidas o asadas sin aceite. Nunca se les debe dar carne cruda, ya que puede contener agentes patógenos dañinos.

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Pescados: La compañía Purina en su sitio web indica que los gatos son conocidos por su afición al pescado, y la mayoría de especies son aceptables para los felinos. Este alimento contiene ácidos grasos omega 3, que contribuyen a la salud general del gato y favorecen la salud articular y renal. Al igual que con las carnes, se debe cocinar correctamente y quitar todas las espinas. Una de las indicaciones es que los pescados jamás deben ser de lata, ya que el aceite y la sal no les conviene a estas mascotas.

Es clave darles la alimentación indicada a los gatos para que obtengan los nutrientes que requieren. Foto: Getty Images

Huevos: Aunque no es común darles a los gatos huevos, este alimento es para ellos también una fuente de proteínas, y su consumo es seguro, según la compañía Hill’s Pet Nutrition, en su página web. Lo mejor es que los consuman revueltos o hervidos en lugar de fritos. Es mejor no añadir leche ni mantequilla si son revueltos, ya que algunos gatos no toleran los productos lácteos.

Verduras saludables: Se dice que las zanahorias son buenas para los felinos, por lo que también forman parte de la lista de alimentos humanos que pueden comer los gatos. Se puede hornear o cocinar al vapor hasta que esté blanda y fácil de masticar. La calabaza, los guisantes y la lechuga son buenos en pequeñas dosis, ya que el azúcar no le conviene al gato. La recomendación en cuanto al suministro de estos alimentos es que sea en porciones muy pequeñas y no frecuentes.