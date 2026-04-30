Presidente de la FIFA intentó que dirigente palestino saludara a su colega israelí y todo salió mal: video viral en el mundo

Tenso momento que tiene al presidente de la FIFA rodando por las redes sociales. En esta ocasión, el anfitrión de la entidad deportiva en un congreso en Canadá quiso tener un ameno gesto con dos directivos que desde la mirada se dicen todo. El intento salió muy mal y todo quedó registrado en video.

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Todo sucedió durante un congreso de la FIFA donde se ajustaban detalles para el Mundial 2026. El tema ha trascendido lo deportivo debido a varios incidentes más allá de las decisiones que los países miembros definan para la Copa del Mundo.

Lo primero que sucedió fue el incidente en el aeropuerto de Toronto con el presidente y el secretario de la Federación Iraní de Fútbol. Un policía no les permitió el ingreso en un momento en el que las autoridades canadienses señalan a la Guardia Revolucionaria Iraní como grupo terrorista. Horas después, ya en el Congreso y bajo la mirada de cientos de personas, sucedió el hecho entre el palestino y el israelí.

Más exactamente, Gianni intentó que el presidente de la Federación Palestina de Fútbol saludara al de Israel, con al menos un estrechón de manos, pero el palestino se negó rotundamente e incluso se notó su malestar ante la petición y se retiró del escenario. Al otro lado estaba el colega israelí, que al final tuvo que también retirarse.

El gesto simbólico y una especie de “paz” se intentaron con Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina, y con el titular de la Asociación Israelí de Fútbol, Moshe Zuares. La idea era acercarse el uno al otro, posar juntos en fotografías, estrecharse la mano sobre el escenario y que las imágenes rodaran por las redes sociales con un mensaje positivo. Rajoub tajantemente se negó, incluso cuando Gianni Infantino lo tomó del brazo para acercarlo, lo que empeoró la situación.

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Mal momento que dejó a Infantino al descubierto con una demostración de que no había nada planeado y la jugada improvisada falló totalmente. La incomodidad fue evidente. Gianni capoteó el asunto pidiendo un trabajo juntos entre las naciones, sobre todo por los más niños.

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Jibril Rajoub fue abordado por comunicadores a la salida del evento en Vancouver y dejó su postura más que reafirmada: “¡Cómo puedo yo darle la mano a alguien que representa a un gobierno fascista y racista!”.

El momento tenso del Congreso de la FIFA: Infantino quiso hacer una foto de la paz entre los presidentes de las federaciones de Palestina e Israel.



No le salió.pic.twitter.com/JMBRWBvIcx — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 30, 2026

Cabe recordar que Palestina e Israel son naciones en guerra durante muchos años, por temas religiosos, económicos, sociales y políticos.

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Los dos países no jugarán el Mundial 2026. Los palestinos son respaldados por Irán, mientras que los israelitas por Estados Unidos.