Medidas de Fifa e IFAB dan giro al Mundial 2026: cambio en las tarjetas amarillas y rojas

La Copa Mundial de la Fifa 2026 no solo será la más grande por equipos y sedes, sino también por los cambios que tendrá el reglamento en el terreno de juego. En las últimas horas se han hecho virales tres modificaciones en cuanto a tarjetas rojas y amarillas.

Y es que todo apunta a que Fifa ve con buenos ojos un cambio en la normativa de las tarjetas amarillas, para que haya dos momentos en que se borren en el Mundial 2026: al final de la fase de grupos y después de los cuartos de final.

Así lo revela la prensa internacional, como Los Angeles Times: “Fifa se apresta a modificar las reglas del Mundial sobre las tarjetas amarillas para garantizar que menos jugadores sean suspendidos en partidos clave de la ronda de eliminación directa en el torneo que se jugará en Norteamérica”.

Añaden: “Fifa propone borrar los antecedentes disciplinarios de los jugadores que tengan una tarjeta amarilla después de la fase de grupos de tres partidos, con el fin de que comiencen la fase de eliminación directa desde cero. Una segunda amnistía después de los cuartos de final se aplicará a los jugadores que hayan recibido una amarilla durante las tres rondas previas de eliminación directa y cuyos equipos hayan avanzado a las semifinales”.

Las amarillas en el Mundial 2026 se borrarán de forma distinta a como se venía manejando hasta ahora. Foto: Getty Images

Revelan que la información llegó a The Associated Press por medio de testimonios anónimos y cercanos al tema. Dicha normativa sería propuesta a Fifa el martes en la reunión del consejo rector del máximo ente del fútbol mundial.

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IFAB aprobó dos nuevas condiciones de tarjeta roja

“IFAB aprueba por unanimidad la tarjeta roja para los jugadores que se tapen la boca para ocultar un comportamiento discriminatorio“, señaló la propia IFAB en su web oficial. “También se introdujo la tarjeta roja para los jugadores que abandonan el terreno de juego o para los oficiales que los incitan a hacerlo en protesta por una decisión arbitral”.

IFAB reveló nuevas situaciones en las que el juez central del compromiso, en el Mundial 2026, podrá mostrar tarjeta roja. Foto: Getty Images

Dejan claro que las medidas entrarán en vigencia a partir del Mundial 2026, por lo que este ítem se puede considerar como oficial.