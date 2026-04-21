La FIFA activa nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026: así es la logística

La FIFA saca a la venta este miércoles, 22 de abril de 2026, a 50 días del inicio del Mundial, un nuevo lote de entradas para los 104 partidos de la competición, que comienza el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

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“Las entradas se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real, según la disponibilidad”, explicó la FIFA en un comunicado de prensa, precisando que la venta comenzará a las 15H00 GMT (10:00 am en Colombia), en el sitio web oficial FIFA.com/tickets.

“Además de esta serie de entradas, se seguirán poniendo a la venta otras entradas de forma regular hasta la final del 19 de julio”, agregó la FIFA, donde se tendrá en cuenta la disponibilidad y el orden de llegada.

Al ser consultada por la Agencia AFP, una portavoz de la FIFA precisó que esta fase de venta se refería a entradas de las categorías 1 a 3 y a los asientos de las primeras filas, según el partido.

Le caen a Fifa con toda: escándalo por quejas en la venta de entradas al Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Las ventas de entradas siguen siendo fuertes, con un gran interés por todos los partidos”, sostuvo la entidad que regula el fútbol mundial.

Nueva venta de boletas para el Mundial

Ya se han vendido más de cinco millones de entradas, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de los aproximadamente siete millones puestas a la venta para la competición, teniendo en cuenta el aforo de los 16 estadios mundialistas en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo acogerá a 48 selecciones por primera vez en la historia y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en suelo estadounidense.

La cuestión de la venta de entradas ha suscitado polémica, ya que se ha acusado a la FIFA de ofrecer entradas a precios exorbitantes a pesar de las promesas realizadas cuando se adjudicó el torneo a los tres países organizadores.

La Federación de Aficionados Europeos (FSE) y Euroconsumers, organización que representa a los consumidores del continente, anunciaron el 24 de marzo que habían demandado a la FIFA ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante y para que renuncie a sus procedimientos de compra “opacas y desleales”.

La FIFA defendió el precio de estas entradas, determinado por una demanda “descomunal” y una tarificación variable en función del atractivo del partido, según Infantino.

El Mundial se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD del Congo y Portugal.