Todo lo que debe saber para completar el álbum Panini del Mundial 2026: precios, láminas, pasta dura y blanda

Menos de dos meses para que comience el Mundial 2026 y el álbum oficial es uno de los elementos que los futboleros más esperan. La marca Panini aterriza en Colombia con su magistral pieza de colección y los fanáticos ya alistan el bolsillo para poder llenarlo.
En Colombia ya se puede adquirir el álbum oficial de la Copa Mundo que promete ser histórica y que tendrá a la ‘Tricolor’ en acción; hay preventa disponible y en las primeras semanas de mayo se podrá ver en puntos de venta. Más exactamente, el 1 de mayo comenzará la distribución.
El pasado 4 de diciembre, la marca encargada de su difusión hizo un primer lanzamiento del álbum Panini en Colombia. En ese momento mostró la portada del elemento de colección y dio algunos detalles para los aficionados que estén interesados en obtenerlo.
Ahora, se conocieron más datos que tienen que ver con los costos de ambos ejemplares (pasta blanda y dura) y el valor de los sobres que contienen las láminas de colección.
Al momento de revisar los costos para Colombia, hay que tener en cuenta que el promedio de gasto será más alto que en la edición anterior de Qatar 2022 ($476.000). Incluso, se debe tener en cuenta que en ese Mundial, la selección Colombia no clasificó y ahora para 2026 está en lista y tendrá a sus figuras pegadas en las páginas.
Más datos claves del álbum Panini
Otro punto a tener en cuenta es que son 48 países participantes, 16 más que las ediciones pasadas, y es apenas normal que la inversión para completar las páginas sea más alta. Según datos oficiales de Panini, el costo aumenta un 47 %.
El libro de colección tendrá dos versiones, una económica o normal y la que se considera “pasta dura”, que también tiene un costo un poco más alto que en los años pasados. Serán 112 páginas y en los sobres hay 7 láminas.
Datos y costos del álbum Panini
Otro dato a tener en cuenta es que esta edición tiene un total de 980 espacios a completar en el álbum Panini, lo que hará que se aumente en un 45–50 % el volumen de láminas, aproximadamente, con respecto a las ediciones pasadas con 32 selecciones.
El álbum Panini tiene preventa desde el 1 de marzo y en la primera semana de mayo empieza la distribución. Panini considera que cada consumidor deberá disponer de 700 mil pesos colombianos, aproximadamente, para llenar el álbum Panini.
- Costo caja 104 sobres: $520.000
- Costo sobre: $5.000 (7 láminas)
- Costo álbum pasta blanda: $14.900
- Costo álbum pasta dura: $49.900
- Preventa: desde el 1 de marzo
- Salida al mercado: 1 de mayo
Los coleccionistas e hinchas del fútbol en general alistan el presupuesto para echar a rodar el gran reto de llenar el álbum Panini, la gran antesala para lo que será el Mundial 2026 con la Selección Colombia como protagonista.