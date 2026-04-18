Todo lo que debe saber para completar el álbum Panini del Mundial 2026: precios, láminas, pasta dura y blanda

Menos de dos meses para que comience el Mundial 2026 y el álbum oficial es uno de los elementos que los futboleros más esperan. La marca Panini aterriza en Colombia con su magistral pieza de colección y los fanáticos ya alistan el bolsillo para poder llenarlo.

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En Colombia ya se puede adquirir el álbum oficial de la Copa Mundo que promete ser histórica y que tendrá a la ‘Tricolor’ en acción; hay preventa disponible y en las primeras semanas de mayo se podrá ver en puntos de venta. Más exactamente, el 1 de mayo comenzará la distribución.

El pasado 4 de diciembre, la marca encargada de su difusión hizo un primer lanzamiento del álbum Panini en Colombia. En ese momento mostró la portada del elemento de colección y dio algunos detalles para los aficionados que estén interesados en obtenerlo.

Ahora, se conocieron más datos que tienen que ver con los costos de ambos ejemplares (pasta blanda y dura) y el valor de los sobres que contienen las láminas de colección.

Así luce el Álbum Panini del Mundial 2026 Foto: panini

Al momento de revisar los costos para Colombia, hay que tener en cuenta que el promedio de gasto será más alto que en la edición anterior de Qatar 2022 ($476.000). Incluso, se debe tener en cuenta que en ese Mundial, la selección Colombia no clasificó y ahora para 2026 está en lista y tendrá a sus figuras pegadas en las páginas.

Más datos claves del álbum Panini

Otro punto a tener en cuenta es que son 48 países participantes, 16 más que las ediciones pasadas, y es apenas normal que la inversión para completar las páginas sea más alta. Según datos oficiales de Panini, el costo aumenta un 47 %.

El libro de colección tendrá dos versiones, una económica o normal y la que se considera “pasta dura”, que también tiene un costo un poco más alto que en los años pasados. Serán 112 páginas y en los sobres hay 7 láminas.

Datos y costos del álbum Panini

Otro dato a tener en cuenta es que esta edición tiene un total de 980 espacios a completar en el álbum Panini, lo que hará que se aumente en un 45–50 % el volumen de láminas, aproximadamente, con respecto a las ediciones pasadas con 32 selecciones.

Álbum Panini contará con más de 900 figuritas relacionadas al Mundial 2026 Foto: Caprtura a video de @PaniniAmerica

El álbum Panini tiene preventa desde el 1 de marzo y en la primera semana de mayo empieza la distribución. Panini considera que cada consumidor deberá disponer de 700 mil pesos colombianos, aproximadamente, para llenar el álbum Panini.

Costo caja 104 sobres: $520.000

Costo sobre: $5.000 (7 láminas)

Costo álbum pasta blanda: $14.900

Costo álbum pasta dura: $49.900

Preventa: desde el 1 de marzo

Salida al mercado: 1 de mayo

Los coleccionistas e hinchas del fútbol en general alistan el presupuesto para echar a rodar el gran reto de llenar el álbum Panini, la gran antesala para lo que será el Mundial 2026 con la Selección Colombia como protagonista.