La Real Sociedad tumbó al Atlético de Madrid de forma épica y es el nuevo campeón de la Copa del Rey

Atlético de Madrid no pudo en los 90 reglamentarios y tampoco en el alargue y le tocó ir a los penaltis en una dramática final de la Copa del Rey. La Real Sociedad cobró a la perfección desde los once pasos y allí pudo batir al ‘Colchonero’, en una definición épica y que quedará en la historia del club blanquiazul.

La Real Sociedad celebra un gol ante Atlético de Madrid. Foto: Anadolu via Getty Images

Ander Barrenetxea abrió el marcador para la Real Sociedad con el gol más rápido de una final de Copa del Rey, a los 15 segundos. Ademola Lookman equilibró el encuentro (18′) y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penal (45+1′).

Casi sobre el pitazo final, el argentino Julián Álvarez hizo el 2-2 (87′) con un disparo desde la frontal, enviando la final a la prórroga, donde el marcador no se movió. En los penaltis, Atlético de Madrid falló los dos primeros cobros tras intervenciones magistrales de Unai Marrero. Juan Musso pudo detener solamente uno y no fue suficiente.

De esta manera, la Real Sociedad se corona como el nuevo campeón de la Copa del Rey.

*En desarrollo…