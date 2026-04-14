Pesadilla del Barcelona en Champions no acaba: Atlético de Madrid avanza a semifinales y espera rival

Aunque con algo de sufrimiento en varios tramos del partido, Atlético de Madrid logró eliminar al Barcelona de los cuartos de final de la Champions League. Los colchoneros hacen historia al sacar a uno de los favoritos.

Este martes, 14 de abril de 2026, Atlético de Madrid perdió 2-1 ante Barcelona en casa, pero el global favoreció a los colchoneros tras el triunfo en la ida en el Camp Nou (2-0). En total, acabó 3-2 sumando los dos juegos.

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Cholo Simeone y sus dirigidos vuelven a soñar, como en años anteriores. Ya están entre los mejores cuatro equipos de la máxima competencia de clubes europea, y la final en Budapest asoma a la vuelta de la esquina.

Los goles este martes fueron primero a favor del Barcelona. Lamine Yamal (4′) y Ferrán Torres (24′) lograron poner el 2-0 parcial del juego, 2-2 en el global, que alcanzaba a ilusionar a los culés con avanzar de ronda.

Sin embargo, sobre los 31′, Ademola Lookman puso el descuento para Atlético de Madrid y a su vez colocaba a los colchoneros nuevamente arriba en la llave. Fue suficiente ese tanto para dejar todo sentenciado.

Aunque en el segundo tiempo Barcelona lo intentó, con el desequilibrio de Yamal y compañía, no fue efectivo. Además, la expulsión de Eric García (79′) condicionó por completo a la escuadra comandada por Hansi Flick.

En los últimos minutos, el campo se inclinó con Barcelona buscando el empate, pero Atlético de Madrid hizo uso de su buena defensa. Sin tiempo para más, el juez pitó el final.

Atlético de Madrid celebrando el gol que le dio vida ante Barcelona, este martes, por la vuelta de cuartos de final en Champions. Foto: Getty Images

¿Contra quién jugará Atlético de Madrid las semifinales de Champions League?

Contra el ganador de la llave entre Sporting Lisboa y Arsenal. Esta se definirá el miércoles 15 de abril, en Londres y con los Gunners ganando 1-0 tras la ida jugada en Portugal.

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Marcador final : Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona (global 3-2)

: Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona (global 3-2) Fecha : 14 de abril de 2026 - vuelta de cuartos de final en Champions League

: 14 de abril de 2026 - vuelta de cuartos de final en Champions League Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Alineaciones:

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Alvarez. DT.: Cholo Simeone.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López Marín; Ferran Torres. DT.: Hansi Flick.