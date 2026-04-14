Ráfaga de goles en Atlético Madrid vs. Barcelona: el recital del primer tiempo en Champions League

Forzando el error de la defensa del Atlético Madrid, Lamine Yamal pudo hacerse sentir antes de los cinco minutos en el estadio Metropolitano, de la capital de España.

Quien es catalogado como la estrella de los blaugranas, fue encima de los zagueros y les arrebató un balón. El rebote de dicha esférica quedó en los pies de un compañero, quien le puso un pase filtrado para la definición del ‘10′.

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¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



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Cero dubitativo a la hora de pegarle al balón, Lamine la tiró hacia un costado donde el portero Juan Musso no pudo hacer nada para salvaguardar el cero en su arco.

Que dicho tanto haya caído tan temprano, hizo que a los catalanes se les abriera la puerta para pensar en igualar la serie antes de que terminara el primer tiempo.

Justo así pasó: al 24′, tras una jugada elaborada y luego personal por parte de Ferran Torres, el atacante venció al argentino con un remate cruzado que le sirvió para poner el 0-2 parcial.

¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



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Acedio total de Barcelona

Fermín López estuvo a nada de haber puesto el 0-3 en el marcador, pero la aparición el arquero de Atlético de Madrid fue providencial para evitar que se extendiera la ventaja de los visitantes.

Una mano izquierda sacada con Juan Musso, permitieron que los rojiblancos permanecieran vivos en la llave.

En esa acción que salió mal librado fue el del Barcelona, el cual se estrelló al caer con el guayo del portero rival y sangró por el corte que los taches le hicieron en su rostro.

¿PODEMOS HABLAR DEL PASE DE TRES DEDOS DE LAMINE YAMAL PARA FERMÍN? Golpazo del español con el botín de Musso...



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A la contra Atlético de Madrid

Uno gol cada diez minutos se dio en la casa del Atleti. Primero cayeron los dos goles del Barca, y luego vino el recorte en el marcador del local en los pies de Ademola Lookman, que marcó al 31′ tras una contra endemoniada.

Cuando mejor se pensaba que estaba el equipo visitante, los dirigidos por el Cholo Simeone pusieron en pie su plan partido. En un contraataque a toda velocidad, dejaron sin respuesta a la defensa de Barcelona que vio caer su arco.

Aproximación de Ferran Torres vs. Atlético Madrid en los cuartos de final (vuelta) de Champions League Foto: AFP

A esa altura la llave se puso 3-2 en favor de los colchoneros, con la obligación para los culés de hacer un gol más para forzas el alargue y los penales en caso de no solucinarse todo en los 120 minutos.

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Después de la ráfaga de anotaciones que generaron Atlético Madrid y Barcelona, algo de calma se dio en el remate del primer tiempo.

Barca fue el más insistente por llevarse el resultado a su favor, pero no tuvo la claridad suficiente para hacerlo. Atleti, por su parte, volvió a montar su ferrea línea defensiva para evitar irse derrotados de manera más amplia al descanso (1-2).