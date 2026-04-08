Atlético de Madrid deja en jaque al Barcelona en Champions: sorpresa en la ida de cuartos de final

Sorpresa total en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este miércoles, 8 de abril de 2026, Atlético de Madrid le ganó por 2-0 al Barcelona en su visita al Camp Nou. El juego fue válido por la ida de los cuartos de final de la competencia europea.

Se trata de un golpe seco en esta Champions, que pocos tenían en el radar, y que pone en jaque al F.C. Barcelona. Atlético de Madrid se escapa a la capital española con un triunfo que lo tranquiliza, aunque no puede confiarse.

Las emociones empezaron en el primer tiempo, y no demoraron en un partido movido y con chances para ambos lados. Sin embargo, el punto de quiebre llegó a los 44′, con la expulsión que sufrió Barcelona.

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La expulsión de Cubarsí

Giuliano Simeone corría y quedaba mano a mano con el portero del Barcelona, Joan García. Sin embargo, casi al borde del área, el defensor del Barcelona, Pau Cubarsí, derribó a Simeone y el árbitro lo expulsó con roja directa.

¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.



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Por supuesto, con 10 hombres en el campo, a Barcelona se le empezó a complicar el juego y de cara al descanso su entrenador, Hansi Flick, tuvo que ajustar cosas.

De la expulsión al gol: Julián Álvarez puso el 1-0 para el Atlético de Madrid

En ese tiro libre nació el primer tanto del Atlético de Madrid en esta eliminatoria. Julián Álvarez clavó un verdadero golazo, imposible de atajar para Joan García.

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



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Con el 1-0 brillando en el marcador, en la noche de Barcelona, se fueron al descanso. Había tranquilidad en los colchoneros, pero la obligación de mejoría era para los culés.

Segundo golpe del Atlético de Madrid, a los 70′

Ya en el segundo tiempo, con Barcelona intentando de todo y Atlético de Madrid aprovechando el hombre de más, llegó el segundo golpe del cuadro colchonero.

Alexander Sørloth aprovechó un centro, a los 70′, y envió la pelota a guardar al fondo de la portería. Fue el 2-0 definitivo que causa ruido en Europa y que deja con un sabor amargo a los hinchas culés.

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



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¿Cuándo es la vuelta de cuartos de final de Champions entre Atlético y Barcelona?

Todo se definirá el próximo martes, 14 de abril de 2026, con Atlético de Madrid recibiendo al Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

Los colchoneros para mantener la ventaja y avanzar a semifinales, y Barcelona por la épica.