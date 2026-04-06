Inteligencia Artificial predice los semifinalistas de Champions: sentencia al Bayern Múnich de Luis Díaz

Este martes, 7 de abril de 2026, arrancará la ida de los cuartos de final en la Champions League. Se jugarán dos partidos, mientras que un día después, el miércoles, se llevarán a cabo los dos juegos restantes.

De los ocho equipos en competencia, solo cuatro pasarán a las semifinales y ya la gran final en Budapest estará a la vuelta de la esquina.

El apetecido trofeo de la Champions League, que en su temporada 2025/2026 tendrá como sede de la final la ciudad de Budapest. Foto: AFP

Por eso, la pregunta está instaurada entre la prensa y los aficionados: ¿Cuáles son los cuatro equipos que más tienen chances de pasar a semifinales de Champions League? La Inteligencia Artificial (IA) predijo cómo saldrán los cruces.

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IA predice a los cuatro semifinalistas de Champions League: Bayern Múnich no pasaría

Tras consultarle a Gemini, dio a conocer los que, en su concepto, serán los cuatro semifinalistas de Champions League y explicó caso por caso por qué será así:

“Real Madrid vs. Bayern Múnich: pasa Real Madrid”

“El Madrid viene de perder en Liga contra el Mallorca, pero la Champions es su jardín. El Bayern está fuerte, pero jugar la vuelta en Múnich tras un posible susto en el Bernabéu no siempre les alcanza contra el ‘Rey de Europa’”.

Para la IA, Real Madrid tiene más pinta de semifinalista en Champions League que Bayern Múnich. Foto: Getty Images

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“FC Barcelona vs. Atlético de Madrid: pasa FC Barcelona”

“El Barça le acaba de ganar 1-2 al Atleti en el Metropolitano este fin de semana en Liga. Esa ventaja moral, sumada a que cierran la eliminatoria en casa (Spotify Camp Nou), me hace pensar que los de Flick (o el técnico de turno en 2026) tienen la medida tomada al Cholo”.

Barcelona a la semifinal de Champions League según la IA: sería otro golpe para Atlético de Madrid. Foto: AP

“PSG vs. Liverpool: pasa PSG”

“El Liverpool de Arne Slot viene de un bache (un 0-4 contra el City y varias dudas defensivas). El PSG, en cambio, está en modo apisonadora con un Luis Enrique que ha logrado un bloque muy disciplinado. Veo a los franceses pasando con autoridad“.

Para la IA, el campeón PSG sigue en carrera por el bicampeonato de Champions League. Foto: Anadolu via Getty Images

“Sporting CP vs. Arsenal: pasa Arsenal”

“Aunque el Arsenal viene de un fin de semana horrible (eliminados de la FA Cup), son los grandes favoritos de esta edición. El Sporting es la cenicienta peligrosa, pero la plantilla de los Gunners es demasiado profunda para caer aquí“.

La IA se inclina por Arsenal y lo pone entre los mejores cuatro de Europa. Foto: AFP

Así quedarían las semifinales de la Champions League, según la predicción de la IA

PSG vs. Real Madrid

Barcelona vs. Arsenal

Incluso, predice que ve muy fuerte la opción de una final entre Arsenal y Real Madrid en Budapest. Se trataría de un juego emocionante que enfrenta al más veces campeón de la Champions contra uno que nunca ha levantado la orejona.