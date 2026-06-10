Tata Salazar, la emprendedora colombiana que estará en el escenario del Hotmart Fire Sessions

El próximo 26 de junio llegará a Medellín el Hotmart Fire Sessions, el mayor evento de Latinoamérica para creadores digitales organizado por Hotmart, plataforma global líder en educación a distancia y venta de productos digitales. Entre sus ponentes confirmados está la emprendedora colombiana Tatiana Salazar Barrientos, ‘Tata’ Salazar, creadora de Franquicia IA, partner oficial de Hotmart y una de las voces más reconocidas en el ecosistema de negocios digitales de la región.

Tata Salazar lleva más de una década construyendo negocios en el entorno digital y acumula más de 10 millones de dólares en ventas de productos digitales dentro de la plataforma Hotmart. Ese recorrido, lleno aprendizajes, es precisamente lo que la llevó a posicionarse como referente en un ecosistema que no para de crecer.

“Estoy verdaderamente emocionada. Este es un escenario que posiciona a Colombia de cara a las últimas tendencias del creator economy, la monetización y el marketing digital. Inspirar a otros para que encuentren en este sector una estructura de negocio y compartir la experiencia de Franquicia IA es lo más interesante de este logro”, dice Salazar, a propósito de la historia de su emprendimiento.

Y es que la Franquicia IA, según lo cuenta, es un modelo de negocio digital que opera bajo la lógica de las franquicias tradicionales: el franquiciado accede a un sistema ya estructurado, con materiales de venta, estrategias validadas y herramientas de inteligencia artificial que automatizan buena parte del proceso, sin necesidad de experiencia previa ni de crear un producto desde cero. “Una franquicia digital IA es como comprar un negocio ya hecho, pero por internet: en vez de inventar qué vender y cómo vender, te damos un sistema listo”, afirma Salazar.

Dentro de ese ecosistema participan hoy decenas de personas que lo han convertido en su actividad principal en varios países de Latinoamérica. Y que, de cara a la generación de riqueza y empleo, han producido más de un millón de dólares de ganancias.

En el Fire Sessions, Tata compartirá escenario con otros referentes del emprendimiento digital en un evento que, además de conferencias, concentra networking y herramientas innovadoras para quienes construyen negocios en el mundo digital.