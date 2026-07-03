La nueva jugada de X para conquistar el ‘streaming’: así funcionará la apuesta de Elon Musk

X presentó Live Studio, un nuevo centro de gestión diseñado para potenciar las transmisiones en directo dentro de la plataforma. La herramienta reúne funciones que facilitan la emisión de contenido en vivo, mejoran la interacción con la audiencia y ofrecen incentivos económicos para los creadores.

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Con este lanzamiento, la red social propiedad de Elon Musk busca reforzar su apuesta por el video en directo y atraer a más usuarios y creadores de contenido a la plataforma.

Las transmisiones en vivo, que inicialmente estaban disponibles para todos los usuarios, pasaron a ser una función exclusiva para los suscriptores de X Premium en 2024. Ahora, la compañía pretende simplificar la producción de este tipo de contenido mediante Live Studio.

La plataforma describe esta herramienta como un renovado “centro de mando” pensado para streamers profesionales, con funciones orientadas a optimizar la gestión de las emisiones y fortalecer la conexión con sus comunidades.

La nueva función estará integrada en la pestaña Creator Studio. Foto: getty images

X lanza Live Studio con nuevas herramientas para emisiones en vivo

El anuncio fue realizado por el director de producto de X, Nikita Bier, a través de una publicación en la propia red social. Junto al mensaje compartió un video en el que muestra el funcionamiento de Live Studio, integrado en la pestaña Creator Studio. Desde allí, los usuarios podrán programar el inicio de las transmisiones, compartirlas en la plataforma y moderar los comentarios en tiempo real.

Por ahora, X no ha revelado la fecha en la que Live Studio estará disponible para todos los usuarios. No obstante, Bier adelantó que la compañía también implementará incentivos económicos para quienes realicen transmisiones en vivo. “También recompensaremos a los creadores que transmitan en vivo asignando un millón de dólares en el próximo ciclo”, afirmó.

El anuncio fue realizado por Nikita Bier, director de producto de X. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La nueva herramienta refleja la intención de la compañía de potenciar el contenido en vivo y ofrecer más incentivos a los creadores, en un momento en el que las plataformas compiten por aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios.

*Con información de Europa Press.