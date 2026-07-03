Australia vs. Egipto se definió por penales: nuevo clasificado a octavos del Mundial 2026

Este viernes, 3 de julio, Australia y Egipto dejaron un vibrante partido en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Durante los 90′ empataron 1-1, en los 120′ no lograron romper la paridad y tuvieron que irse hasta los penales.

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Ya en los tiros desde los 11 metros, Egipto se impuso sobre Australia por 4-2 y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Contra quién jugará Egipto en los octavos de final del Mundial 2026?

Contra el ganador entre Argentina y Cabo Verde, que este mismo viernes definirán su llave de dieciseisavos de final, a partir de las 5:00 p.m. (horario colombiano) en Miami.

Así se desarrolló el juego entre Australia y Egipto

Emam Ashour había adelantado a Egipto de cabeza en el minuto 13 y Australia igualó en el 55′ con un tanto en contra de Mohamed Hany, igualmente de cabeza.

EGIPTO PEGÓ PRIMERO EN DALLAS



Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de equipo ante Australia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vIgjZdiDB3 — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

LO EMPATÓ AUSTRALIA



Centro y Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 en el partido ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/V7POxZ21fq — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El marcador ya no se movió más, ni en el resto del tiempo reglamentario ni en la prórroga, en un partido con más tensión que ocasiones y donde todo se decidió en la tanda de penales, en la que Egipto fue anotando todos sus lanzamientos, mientras que su rival se condenaba por los fallos de Harry Souttar, que envió muy alto, y Lucas Herrington, que estrelló en el larguero.

¡EGIPTO ELIMINÓ A AUSTRALIA!



Hossam Abdelmaguid marcó el penal decisivo y los Faraones están en la ronda de octavos de final tras quedarse con la tanda por 4-2 ante los Socceroos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nunhJVKoNk — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Al seleccionador australiano, Tony Popovic, le salió mal su apuesta: en el 119′ sorprendió haciendo un cambio de arquero, sacando del campo a Patrick Beach para dar entrada a Mathew Ryan pensando en la tanda decisiva, pero el recién ingresado no pudo detener ninguno de los tiros de los norteafricanos desde el punto fatídico.

Egipto pisará así por segunda vez los octavos de final de un Mundial, pero la primera vez fue hace casi un siglo, en Italia 1934, donde el torneo comenzaba ya en esa ronda y donde los norteafricanos cayeron en ese único partido por 4-2 ante Hungría en Nápoles.

En una época más reciente, en 1990 y 2018, los egipcios no habían conseguido superar su grupo, algo que sí lograron en esta ocasión, en una edición ya histórica para una selección acostumbrada a brillar en su continente -siete veces campeona de la Copa de África, líder del palmarés- pero invisible en las citas planetarias.

Alineaciones:

Australia: Patrick Beach (Mathew Ryan 119) - Alessandro Circati, Harry Souttar (cap), Lucas Herrington - Jordan Bos (Kai Trewin 46), Aiden O’Neill (Paul Okon 91), Jackson Irvine, Aziz Behich - Cristian Volpato (Ajdin Hrustic 74), Nestory Irankunda (Mohamed Touré 74) - Connor Metcalfe (Awer Mabil 91). DT: Tony Popovic.

Egipto: Mostafa Shobeir - Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez (Mahmoud Hassan 80) - Hamdy Fathy (Hossam Abdulmajeed 67), Emam Ashour, Marwan Attia (Mahmoud Saber 120+1) - Mohamed Salah (cap), Omar Marmoush (Hamza Abdel Karim 106), Mostafa Ziko (Haissem Hassan 67). DT: Hossam Hassan.

*Con información de AFP.