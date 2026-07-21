Reconocido político estalla contra su perro en plena transmisión en vivo y genera indignación. El video se volvió viral

Un legislador australiano del partido One Nation, considerado como un partido de derecha en ese país, acaparó titulares luego de arremeter contra su perro, pues lo interrumpía al ser entrevistado en vivo por televisión.

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Barnaby Joyce, un exviceprimer ministro, daba declaraciones a la televisión nacional ABC la noche del lunes, 20 de julio, cuando interrumpió la entrevista con un grito de “¡Siéntate!”.

“Me parece, Barnaby Joyce, que tu decisión de pasarte a One Nation te está arrastrando aún más hacia un terreno de intolerancia y discriminación racial. Estás defendiendo a tu líder, pero ¿de verdad te sientes cómodo con el camino que ella te está llevando?“; preguntó la periodista antes de que el político gritara a su perro.

“Lo siento, es el perro”, explicó a la periodista.

El perro interrumpió nuevamente la conversación y Joyce dijo: “Pido disculpas por este perro, simplemente está empezando a portarse mal”.

“No se preocupe por el perro, solo responda la pregunta”, replicó la periodista Sarah Ferguson, quien interrogaba a Joyce sobre la líder de su partido, Pauline Hanson, que se reunió recientemente con Tommy Robinson, figura de la extrema derecha británica.

“No sea grosera, de lo contrario esta entrevista terminará de inmediato, Sarah”, le respondió Joyce.

La reacción del político fue duramente criticada en todo Australia. La legisladora estatal de Victoria, Georgie Purcell, del Partido Justicia Animal, publicó en redes sociales: “Si piensas que esta es una forma normal de hablarle a tu perro, ¡siéntate!”.

El diputado de One Nation Barnaby Joyce estaba respondiendo preguntas en el programa *7.30* sobre la reunión de Pauline Hanson con el activista de extrema derecha Tommy Robinson Foto: Youtube: @ABC News In-depth-- 'Sit down!': Barnaby Joyce's dog interrupts serious interview | 7.30

Consultado sobre las reacciones, Joyce declaró al diario Sydney Morning Herald que reflejan la división entre los australianos urbanos y rurales.

“La gente en el interior se ríe de eso. La gente en la ciudad piensa que es un crimen de guerra”, destacó.

No estaba claro a qué distancia estaba el perro ni qué estaba haciendo para provocar su ira, pero el extraño arrebato resultó ser el punto culminante de una entrevista en directo de nueve minutos.