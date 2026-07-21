“Una Colombia próspera beneficia a Estados Unidos”: secretario del Tesoro de EE. UU. reafirma apoyo al nuevo Gobierno colombiano

Tras la gira del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, por Estados Unidos, continúan las muestras de respaldo por parte de altos funcionarios de la administración de Donald Trump hacia el Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

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En esta ocasión, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó la reunión que sostuvo con Restrepo durante su visita a Washington. Reiteró el interés por fortalecer la relación bilateral con la nueva administración colombiana.

“La semana pasada, me reuní con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y lo felicité a él y al presidente electo Abelardo De La Espriella por su victoria”, escribió Bessent en su cuenta de X.

Además, el funcionario aseguró que la administración estadounidense buscará trabajar de manera estrecha con el nuevo Gobierno de Colombia en temas económicos y de seguridad.

“La administración Trump está comprometida con una sólida asociación entre EE. UU. y Colombia, y el Departamento del Tesoro espera con interés trabajar con la próxima administración para avanzar en políticas de fomento al crecimiento, combatir la corrupción y el narcoterrorismo, atraer inversiones y colaborar con instituciones financieras internacionales para apoyar la recuperación económica de Colombia y su prosperidad a largo plazo”, afirmó.

Bessent concluyó su mensaje resaltando la importancia estratégica de Colombia para la región. “Una Colombia próspera beneficia a Estados Unidos, al Hemisferio Occidental y al mundo”.