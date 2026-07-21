“Jamás imaginé al Centro Democrático aliado con el petrismo. Era preferible perder con dignidad”, Ernesto Macías

El expresidente del Senado, Ernesto Macías, cuestionó la alianza que llevó al triunfo de Honorio Henríquez. “Cuando destaqué las virtudes del senador Honorio Henríquez —las tiene todas—, pensé que lograrían un acuerdo entre quienes respaldan al presidente Abelardo De La Espriella. Jamás imaginé al Centro Democrático aliado con el petrismo. Era preferible perder con dignidad”.

“Nuestro voto fue contra Abelardo”, Pacto Histórico de Petro explica por qué terminó unido con el Centro Democrático de Uribe

Honorio Henríquez, el candidato que unió a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe, se convirtió en el presidente del Senado con 56 votos. Alfredo Deluque, el ungido por el ‘Tigre’ De La Espriella, alcanzó 45.

En un trino, el Pacto Histórico explicó por qué terminó unido al uribismo. “Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’. Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático”, dijeron.